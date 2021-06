Ligue 1 : Jason Berthomier prolonge de deux ans au Clermont Foot et y découvrira l'élite !

C'était l'un des dossiers chauds pour le Clermont Foot : gérer les fins de contrats de certains de ses joueurs cadres. Si Jonathan Iglesias et Akim Zedadka ont automatiquement prolongé d'un an à la faveur de la montée en Ligue 1, Jason Berthomier, lui, laissait planer le doute depuis plusieurs mois sur son avenir en Auvergne. Fin du suspense : il sera rouge et bleu jusqu'en 2023. Le Clermont Foot l'a officialisé cette nuit, dans une belle vidéo hommage au natif de Montluçon.

"Passe dé" Jason Berthomier porte très bien son surnom : avec 6 buts mais surtout 11 passes décisives, il a terminé deuxième meilleur passeur de la saison écoulée. Le Bourbonnais fait l'unanimité au milieu de terrain grâce à sa technique au-dessus de la moyenne. Sa franchise et son leadership sur et en dehors du terrain en font un homme de base de Pascal Gastien, qui l'a fait jouer 37 fois sur 38 cette saison en Ligue 2 (dont 30 titularisations).

A 31 ans, Berthomier va découvrir la Ligue 1 dans sa région, l'Auvergne, lui qui a fait toutes ses gammes dans l'Allier (Montluçon, Domérat et Moulins), avant de découvrir le monde professionnel sur le tard, à 25 ans, avec Bourg-Péronnas, en 2015. Après trois ans dans l'Ain, il avait passé un an à Brest, toujours en Ligue 2 (2017-2018), puis de connaître une expérience difficile à Troyes (juin 2018-janvier 2019). Son retour en Auvergne, le 2 janvier 2019, et la confiance accordée par Pascal Gastien, lui ont permis de renaître. Epoux de la handballeuse du HBCAM63 Maeva De Almeida, il a tout pour être heureux au Clermont Foot.

Le club auvergnat, après avoir déjà sécurisé, tout au long de l'année, les prolongations de Magnin, J.Gastien, Seidu, mais donc aussi Zedadka, Iglesias et Berthomier, s'appuiera bien sur des hommes de bases pour cette première saison dans l'élite. Mais ce n'est que le début du mercato, qui promet d'être agité dans le sens des arrivées (le club compte attirer entre six et huit joueurs) comme des départs (Rajot est déjà parti, et Bayo, Allevinah, Zedadka sont sollicités). Et comme Pascal Gastien aimerait être fixé assez vite pour que les repères se (re)créent pendant la préparation (23 juin-31 juillet), ça pourrait vite s'animer à Clermont.

