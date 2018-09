Ce vendredi, à la veille du match du PSG à Nice (17h15) pour la 8ème journée de Ligue 1, Eric Maxim Choupo-Moting était en conférence de presse. L'attaquant international camerounais en a profité pour revenir sur son arrivée surprise au PSG et ses première semaines avec ses nouveaux coéquipiers.

Eric Maxim Choupo Moting à l'occasion de son but face à Rennes (3-1 pour le PSG) le 23-09-2018

Mercredi soir, à la fin de la rencontre face à Reims (4-1), Eric Maxim Choupo-Moting qui n'a pourtant pas joué une minute de cette rencontre a le sourire. Comme tous ses coéquipiers qui eux ont joué, l'attaquant va saluer les supporters et ensuite il retourne au vestiaire bras dessus bras dessous en grande discussion avec Neymar.

"J'ai été très bien accueilli, notamment par Dani Alves qui est vraiment marrant. Je l'aime beaucoup, il est blessé mais on rigole ensemble. Tout le monde voit ses vidéos. Avec les jeunes, avec Kylian, Neymar, je m'entends très bien, on rigole ensemble."

Arrivé gratuit le dernier jour du mercato, Eric Maxim Choupo-Moting est l'invité surprise du PSG. Sans le dénigrer, son CV a laissé perplexe les observateurs et supporters du PSG. Pourquoi le club a t-il-recruté ce joueur ? "Choupo-Moting est patient et confiant. Il peut jouer attaquant ou ailier. C'est un très bon remplaçant, c'est très important pour nous." Thomas Tuchel n'en démord pas. L'entraîneur avait besoin de ce profil de joueur : expérimenté, doté d'un bon esprit et capable de ne pas bouder au moindre minute sur un banc de touche.

"Tous les joueurs veulent être sur le terrain mais je comprends mon rôle. Edi est un très grand attaquant. Seulement 11 joueurs peuvent jouer. Si je peux aider l'équipe je suis très content."

🎙️ Choupo : "Je me sens bien intégré, on travaille bien ensemble. J'ai l'impression d'avoir intégré une famille."#PSGlivepic.twitter.com/hjbgpV1hsb — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 28, 2018

Reste qu'après deux apparitions (face à Liverpool et Rennes), Choupo-Moting est entrain de faire taire certains sceptiques. Sur le terrain en 23 minutes, il n'a pas calculé ses efforts, il s'est démené et a déjà marqué. Le tout est accompagné d'un large sourire, d'un rôle de grand frère dans le vestiaire et d'un discours assez sincère sur le fait de se retrouver au PSG "Je suis fier de jouer au PSG, le meilleur club en France" souligne l'attaquant qui sera dans le groupe de 18 joueurs attendu à Nice pour la 8ème journée de L1