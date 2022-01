Ligue 1 : Jean-Armel Kana-Biyik s'engage avec le FC Metz

Il sera, en compagnie de Matthieu Udol, le seul natif de Metz à figurer dans l'effectif pro du FC Metz.

A 32 ans, Jean-Armel Kana-Biyik va jouer pour la première fois de sa carrière pour le club de sa ville natale. Le fils d'André Kana-Biyik, grenat lors de la saison 1989/1990, s'est engagé pour six mois.

Une rencontre d'opportunités

Cette troisième signature d'un joueur libre depuis le début de championnat, après celles de Nicolas de Préville et de Jemerson, est une rencontre d'opportunités. Le club messin doit renforcer sa défense centrale privée de deux de ses tauliers, Dylan Bronn et Kiki Kouyaté, actuellement à la coupe d'Afrique des nations. Le joueur, lui, a l'opportunité de relancer sa carrière.

Jean-Armel Kana-Biyik n'a plus disputé de rencontre officielle depuis le 24 janvier 2021. C'était avec le Gaziantep FK (D1 Turque) avec qui il a rompu son contrat. Il a disputé plus de 150 matchs de Ligue 1 avec Rennes et Toulouse, une saison de Ligue 2 avec Le Havre, et 135 matchs de première division turque. Il compte aussi quelques sélection avec le Cameroun ou l'équipe de France espoir.

Vu à l'entraînement début novembre

Sans club depuis le début de la saison, le défenseur central franco-camerounais avait obtenu, début novembre, de Frédéric Antonetti, son ex-entraîneur au Stade Rennais, le droit de s'entretenir physiquement avec le FC Metz en participant à des séances d'entraînement, ou au match amical disputé en novembre contre le 1.FC Kaiserslautern.