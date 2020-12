Ligue 1 : Jean-Louis Gasset a-t-il trouvé la bonne formule aux Girondins de Bordeaux ?

Les Girondins viennent d'enchaîner trois matchs sans défaite. Alors Jean-Louis Gasset a-t-il enfin trouvé la bonne formule ? C'est vrai qu'on peut se le demander car au-delà des résultats, il y a une vraie progression dans le jeu.

Au fond du seau il y a encore un mois, aujourd'hui un certain nombre de voyants sont repassés au vert. Les têtes vont mieux et sur le terrain une équipe-type semble se dessiner. La défense reste très solide avec des joueurs interchangeables comme Koscielny, Baysse et Pablo. Otavio et Basic restent maîtres au milieu même si le jeune Yacine Adli montre de très bonnes choses.

Enfin, en attaque, l'entraîneur bordelais semble avoir trouvé la clé avec un Hatem Ben Arfa totalement libre en meneur de jeu. Sur les côtés, le jeune Zerkane à gagner sa place à droite alors que Hwang et Kalu se relaient à gauche et en pointe, même s'il n'a pas marqué, Josh Maja vient d'enchaîner trois titularisations. Résultats des courses, Bordeaux en est à quatre buts inscrits en quatre matchs. Il y a du mieux.

L'entraîneur bordelais, lui, préfère parler de groupe-type. Il ne veut écarter personne, surtout qu'il va avoir besoin de tout le moment avec quatre matchs en 11 jours avant les fêtes. Mais c'est vrai aussi que les remplaçants sont plutôt bons quand on fait appel à eux. Adli a été buteur à Paris puis passeur ce dimanche face à Brest. Les autres montrent un bon état d'esprit pour le moment et Bordeaux pourra aussi bientôt compter sur le retour de Samuel Kalu. Ce sera un plus indéniable pour cette équipe qui manque parfois de dribbleur et créateur.