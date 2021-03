Ligue 1 : Jean-Louis Gasset change son fusil d'épaule aux Girondins de Bordeaux

Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Girondins, a décidé de revoir sa copie pour cette fin de saison. Face à la série noire traversée par son équipe, il a tenté quelque chose lors du dernier match contre Metz (1-2).

Cela faisait plusieurs semaines qu'il affirmait qu'il pourrait resserrer son groupe. C'est chose faite puisque contre les Lorrains, il ne s'est appuyé que sur des joueurs qui seront là la saison prochaine et il a surtout ajouté que cela pourrait continuer jusqu'à la fin de la saison. Autre changement, exit le tout pour Hatem Ben Arfa, proclamé en début de saison. L'attaquant bordelais a d'ailleurs commencé la dernière rencontre sur le banc. Jean-Louis Gasset parle maintenant d'équipe, de groupe où tout le monde à son rôle à jouer. C'est un changement complet mais au moins on ne pourra pas lui reprocher de ne pas se remettre en cause.

Négociations individuelles pour la baisse des salaires des joueurs

Ses joueurs, eux, seront bientôt reçus par la direction. Ce sera de façon individuelle pour évoquer la baisse de leur salaire après une première réunion collective il y a une semaine. Les entretiens vont débuter après le match de mercredi contre Paris.

Enfin, le club apporte son soutien au football amateur. Frédéric Longuépée, le PDG des Girondins, a remis un chèque de 44.000 euros à la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine en présence de plusieurs présidents de districts ce lundi. La direction a aussi remercié ses abonnés d'avoir fait don de leurs avoirs au fonds de dotation du club. Cette somme sera affectée à un programme solidaire avec le football amateur.