Ligue 1 : Jean-Louis Gasset ne compte pas baisser les bras malgré la crise aux Girondins

La pression se fait de plus en plus forte sur les Girondins et leur entraîneur, Jean-Louis Gasset. Ce dernier n'arrive pas à trouver la solution pour sortir son équipe de la crise. Pire, depuis trois matchs, la situation s'est encore dégradée avec trois nouvelles défaites et surtout 10 buts encaissés.

Dans une telle situation, l'avenir de beaucoup d'entraîneur se poserait mais tout le monde n'est pas Jean-Louis Gasset. Tout le monde n'a pas son CV et son expérience. La direction lui a d'ailleurs renouvelé sa confiance en ce début de semaine. De son côté, s'il est parfois apparu abattu cette saison, il a montré un visage plutôt combatif après la dernière défaite à Saint-Etienne. Même fatigué et démuni, l'entraîneur bordelais ne semble pas prêt à baisser les bras et à lâcher son équipe. Ce mardi, il sera à l'entraînement avec l'idée de trouver le déclic avec le reste de son staff. Il réfléchit avec le club à créer un électrochoc pour tenter de faire réagir ses joueurs mais sa marge de manœuvre est très faible après avoir tenté déjà beaucoup de choses cette saison.

Ce mardi, il n'y a pas que PSG-Bayern sur la planète foot. Il y a aussi un France - Etats-Unis en match amical avec de nombreuses Girondines. Cinq d'entre elles vont défier les championnes du monde américain au Havre (21h10). Un vrai test pour les Bordelaises. Eve Périsset et Ines Jaurena devraient être titulaires en défense et au milieu de terrain. Thibaut, Cascarino et Palis pourraient entrer en jeu. Le défi est en tout cas de taille pour les Bleues de Corinne Diacre.