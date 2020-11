Ligue 1 : Jean-Louis Gasset pense-t-il vraiment que les Girondins vont jouer le maintien cette saison ?

Jean-Louis Gasset pense-t-il vraiment que les Girondins vont jouer le maintien en Ligue 1 cette saison ? C'est en tout cas ce qu'il a déclaré après la correction reçue à Monaco dimanche (4-0). L'entraîneur bordelais, homme entier et connu pour son franc parler, n'a pas fait dans la demi-mesure : "On en prend 2 à Lens, 3 à Marseille et 4 à Monaco. Je ne sais pas où ça va s'arrêter. Il faut se rendre compte aujourd'hui que Bordeaux va jouer le maintien. Moi, je vous dis Bordeaux est mauvais. Il n'y a pas de cœur." Fin de citation.

Alors bien sûr, il y a de l'énervement voire de la colère chez Jean-Louis Gasset surtout à chaud devant les micros quelques minutes après une lourde défaite. Mais il le pense peut-être un peu quand il ne voit absolument aucune progression chez ses joueurs de match en match. Et la comparaison avec ce qu'il a connu il y a dix ans avec ce même club doit lui faire très mal à la tête. C'est le jour et la nuit. On a beau l'avoir prévenu comme il le dit, le voir chaque semaine de ses propres yeux reste autre chose.

La chance pour les Girondins et Jean-Louis Gasset, c'est qu'il y a encore plus mauvais pour l'instant. Sur ce match à Monaco, pas sûr mais sur ce début de saison, il y a pire. Strasbourg et surtout Dijon sont en grande difficulté. Bordeaux compte encore quatre points sur le barragiste Nîmes après neuf journées. Mais pour y voir plus clair et savoir si Jean-Louis Gasset a raison, il faudra attendre les deux déplacements à Rennes et Paris. Et il se pourrait bien qu'à ce moment donné, on commence sérieusement à parler de maintien aux Girondins.