Ligue 1 : Jean-Michaël Seri meilleur joueur africain

Jean-Michaël Seri décroche le Prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain du championnat de France de Ligue 1. Le milieu de terrain de l'OGC Nice a été désigné par un jury de journalistes spécialisés et consultants.

Jean-Michaël Seri succède à Sofiane Boufal sacré en 2016. Le milieu de terrain de l'OGC Nice vient d'être désigné meilleur joueur africain de la Ligue 1. Le métronome de Lucien Favre a été plebiscité par la plupart des 66 jurés (journalistes et consultants) chargés de décerner le Prix Marc-Vivien Foé 2017 parrainé par RFI et France 24. L'Ivoirien devance l'Algérien Ryad Boudebouz (Montpellier) et le Camerounais Benjamin Moukandjo (Lorient).

Malheureux avec sa sélection de la Côte d'Ivoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier dernier, Jean-Michaël Seri a été l'un des hommes forts de la saison niçoise (32 matches en Ligue 1 en 36 journées : 6 buts et 10 passes décisives). Un autre membre de l'OGC Nice concourait aussi au Prix de meilleur joueur africain de Ligue 1 : Younes Belhanda, déjà sacré en 2012 lorsqu'il jouait à Montpellier.