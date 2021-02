Ligue 1 : Jean-Michaël Seri va-t-il faire ses débuts ce dimanche avec les Girondins à Brest ?

Les Girondins préparent leur déplacement à Brest ce dimanche (13h). Avec cette question en toile de fond : Jean-Michaël Seri va-t-il retrouver la Ligue 1 avec Bordeaux, deux ans et demi après son départ de Nice ? En tout cas, l'Ivoirien arrivé de Fulham samedi dernier va déjà devoir respecter sa quarantaine de 7 jours jusqu'au bout, c'est-à-dire ce vendredi soir. Le ministère des Sports a rejeté la demande de dérogation du club pour ne pas créer de jurisprudence.

Jean-Michaël Seri boucle ce vendredi une semaine d'isolement complet à l'hôtel où il a simplement pu effectuer quelques exercices en salle. Il participera demain après-midi à son premier entraînement collectif avec les Girondins. Il n'aura donc qu'une séance dans les jambes avant le déplacement à Brest. C'est peu, très peu même. Mais Jean-Louis Gasset devrait au moins le prendre dans son groupe, histoire de bien l'intégrer. Reste à savoir dans quel état physique est le milieu de terrain. S'il s'est entraîné ces derniers mois avec deux préparateurs physiques, Jean-Michaël Seri n'a pas disputé le moindre match depuis fin octobre.

Pour les Bordelais, l'objectif sera de repartir de l'avant à Brest après les deux défaites frustrantes face à Lyon et Lille et pour ne pas tomber dans une spirale négative. Il faudra se méfier des Bretons qui proposent souvent cette saison de très bonnes choses. Mais Bordeaux n'a pas le choix. Si l'équipe veut jouer quelque chose en fin de saison, les quatre prochains matchs face à Brest, Marseille, Nîmes et Metz s'annoncent capitaux. Ce n'est pas le moment de se relâcher malgré les progrès de ces dernières semaines.