Ligue 1 : Jean-Michel Aulas confirme le départ de Florian Maurice au Stade Rennais

Après le confinement, le Stade Rennais aura donc un tout nouveau visage. Après l'arrivée de Nicolas Holveck au poste de président, voici celle de Florian Maurice, comme directeur sportif. La piste était évoquée depuis plusieurs semaines.

Pour lui, j’avais imaginé Paris, Barcelone, ou autre, c’est Rennes. Il faudra espérer pour lui que Rennes devienne un très grand club.

Même si rien n'est encore officiel, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a confirmé, dans une interview au journal Le Progrès, le départ de Florian Maurice au Stade Rennais. Et le patron de l'OL ne s'est pas montré tendre avec son ancien responsable du recrutement. "Je l’ai élevé, aimé, et il nous tourne le dos le deuxième jour du confinement, alors que quinze jours avant, il avait démenti l’information, ça ne peut pas ne pas blesser", déplore Aulas dans un extrait de l'interview. Jean-Michel Aulas s'est également montré quelque peu sarcastique concernant le choix de Maurice. "Pour lui, j’avais imaginé Paris, Barcelone, ou autre, c’est Rennes. Il faudra espérer pour lui que Rennes devienne un très grand club".

Un trio Holveck-Maurice-Stéphan aux manettes

L'arrivée d'un directeur sportif était une quasi-obligation côté Rennais, le nouveau président Nicolas Holveck ayant répété à plusieurs reprises la nécessité de s'entourer d'une personne plus proche du terrain pour compléter l’organigramme. C'est donc ce duo Holveck-Maurice qui prendra les pleins pouvoirs, dévolus à Olivier Létang avant son départ le 7 février.

Vrai "Gone", Maurice, 46 ans, était arrivé en 2009 à la cellule de recrutement de son club formateur, qu'il dirigeait depuis 2014. En cinq ans à sa tête, il peut se targuer de quelques belles réussites lors des mercatos, la plus belle étant probablement celle de Tanguy Ndombélé, recruté à Amiens en prêt avec option d'achat de 8 millions d'euros après une petite saison de Ligue 2 dans les jambes. Deux ans plus tard, Ndombélé, devenu international français, était revendu 60 millions d'euros à Tottenham.

Entre quelques autres beaux coups (Ferland Mendy, Mariano Diaz, Léo Dubois, Rafael, Maxwel Cornet, Lucas Tousart...), mais aussi quelques échecs comme Claudio Beauvue, Jean-Philippe Mateta ou Pape Cheikh Diop, Florian Maurice gérait le recrutement lyonnais. L'arrivée de Juninho au poste de directeur sportif l'été dernier lui avait fait perdre certaines ne ses prérogatives. A Rennes, Maurice devrait donc avoir largement la main, en collaboration avec Julien Stéphan, sur la partie sportive.

La fiche de Florian Maurice

46 ans, né le 20 janvier 1974 à Sainte-Foy-lès-Lyon

Formé à Lyon, Florian Maurice est aussi passé par Marseille trois saisons (ici en 1999 contre Montpellier) et le PSG une saison. © Maxppp - R. COLINET

Carrière de joueur (atttaquant) : Olympique Lyonnais (1992-1997), Paris Saint-Germain (1997-1998), Olympique de Marseille (1998-2001), Celta Vigo (2001-2002), SC Bastia (2002-2004), FC Istres (2004- jan. 2005), Châteauroux (jan-septembre 2005).

International français (6 sélections, 1 but).