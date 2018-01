Le capitaine des Girondins de Bordeaux a décidé de ne pas terminer la saison avec les Girondins de Bordeaux et de rompre son contrat, qui expirait en juin, après le départ de Jocelyn Gourvennec.Le club l'a officialisé ce jeudi après-midi dans un communiqué.

Bordeaux, France

Après l'entraîneur, le capitaine quitte donc le navire. Jérémy Toulalan, 34 ans, "avait choisi de lier son avenir à celui de Jocelyn Gourvennec", d'après le communiqué du club. Or, après la mise à l'écart de l'entraîneur girondin, ce jeudi matin, il avait décidé de ne plus jouer sous les couleurs Marine et Blanches. Si ces 18 mois aux Girondins de Bordeaux étaient leur première collaboration, les deux hommes étaient très liés, depuis que Jocelyn Gourvennec avait décidé de faire venir l'ancien Nantais à Bordeaux, à l'été 2016.

Il a joué l'intégralité des matchs depuis le début de la saison

Après son entraîneur, les Girondins perdent donc leur capitaine, l'un de leurs rares joueurs d'expérience, ce qui risque de laisser un grand vide dans un vestiaire bien tendre. Et sur le terrain aussi, puisque le numéro 14 bordelais n'avait pas manqué une seule minute de jeu depuis le début de la saison. Sur les réseaux sociaux la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Certains supporters crient à la trahison et fustigent un joueur qui quitte le navire. D'autres n'y voient que la conséquence d'une gestion erratique. A Bordeaux, l'incroyable feuilleton hivernal continue et ce dernier épisode risque fort de laisser des traces.