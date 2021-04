Ligue 1 : Jimmy Briand n'a pas pu jouer avec les Girondins à cause d'un problème de contrat

Ce dimanche, Jimmy Briand n'était pas sur la feuille de match contre Strasbourg. Une première cette saison pour l'attaquant des Girondins. S'il ne joue plus beaucoup ces derniers mois, il avait toujours été retenu par Jean-Louis Gasset. Cette absence a été très vite justifiée par son entraîneur après la rencontre. Jimmy Briand n'a pas pu jouer en raison d'un problème avec son contrat.

Une affaire qui remonte à août 2018 lors de son arrivée au club. Cet été-là, Guingamp, son ancien club, résilie son contrat et le libère pour lui permettre de rejoindre l'Impact Montréal. Mais le joueur fait volte-face et décide finalement de prendre la direction de Bordeaux. En réaction, le club breton attaque la Ligue Professionnelle de Football qui homologue à ce moment-là son nouveau contrat avec les Girondins. Les procédures sont rejetées pendant trois ans jusqu'à celle devant le tribunal administratif de Paris. L'instance a en effet fini par rendre "caduque" le contrat de l'attaquant bordelais ces derniers jours et par condamner la LFP à payer 2.000 euros d'amende à Guingamp.

Après cette décision, les Girondins ont décidé de ne prendre aucun risque en l'écartant du groupe face à Strasbourg. Tout cela sur les conseils de la LFP. Certains médias affirment que des négociations vont maintenant avoir lieu pour mettre fin à ce problème. Avec cette question en toile de fond : Bordeaux va-t-il finalement devoir payer une indemnité au club breton alors que les Girondins n'y sont absolument pour rien du tout dans cette affaire ?