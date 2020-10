Ligue 1 : Jimmy Briand, un vrai pur 100 de 35 ans aux Girondins de Bordeaux

Ça y est ! Jimmy Briand a enfin inscrit son 100e but en Ligue 1. Une belle performance qui récompense sa carrière. Et c'est son entraîneur Jean-Louis Gasset qui le dit. Ce dimanche, en transformant le penalty du 1 à 0 pour les Girondins, l'attaquant de 35 ans a enfin atteint ce chiffre symbolique dont il peut être fier. Cela faisait huit mois qu'il l'attendait ce but et le 99e inscrit en février dernier contre Dijon.

Son premier, lui, remonte au 24 mai 2004 avec Rennes contre Montpellier. Jimmy Briand en a inscrit 33 avec les Bretons, 22 avec Lyon, 30 avec Guingamp et donc maintenant 15 avec les Girondins. Tout ça en 16 ans de carrière. Il est le 88e joueur à atteindre cette barre symbolique des 100 buts en Ligue 1 et le deuxième à le faire à cet âge 35 ans, 2 mois et 23 jours En tout, il en est à 132 buts et 82 passes décisives en carrière. Ce dimanche, il en a offert une nouvelle à Rémi Oudin après celle de la semaine dernière à Josh Maja à Marseille.

Jimmy Briand qui peut au passage dire merci à Hatem Ben Arfa comme tous ses coéquipiers car sans l'éclair de génie de l'attaquant français, on aurait sûrement eu le droit à un bon vieux 0-0. A 33 ans, Hatem Ben Arfa a une nouvelle fois prouvé qu'il en avait sous la pédale. Il a signé une action de grande classe à la 80e minute pour provoquer le penalty. Une course de 60 mètres et quatre défenseurs éliminés. Une action à la Ben Arfa qui permet ce matin aux Bordelais de repasser dans la première partie de tableau de la Ligue 1.