Ligue 1 : Joris Chotard signe pour trois ans avec Montpellier

Montpellier, France

Apparu pour la première fois avec les pros contre Gérone, en match amical de pré-saison, Joris Chotard a connu contre Rennes sa première titularisation en Ligue 1, dès la première journée, alors qu'il n'était pas encore majeur. Six matchs et un mois et demi plus tard, sans qu'on ne l'ait revu, le voici qui signe son premier contrat professionnel, le jour de ses 18 ans.

International avec l'équipe de France U19 (2 matchs), le natif d'Orange est l'un des grands espoirs de la Paillade. Arrivé au centre de formation du MHSC il y a trois ans, en provenance de l'US Le Pontet Grand Avignon 84, il est l'un des éléments sur lesquels les dirigeants ont décidé de miser, avec un contrat de trois ans.