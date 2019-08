Ligue 1 : Joris Gnagnon de retour au Stade Rennais

Rennes, France

Les supporters du Stade Rennais laissent déjà éclater leur joie sur les réseaux sociaux après la publication de deux vidéos sur le compte Twitter officiel du club breton. On peut y voir la main d'un joueur posé sur le logo rouge et noir. Dans un autre extrait, plus explicite, les fidèles des Rouge et Noir reconnaissent le défenseur Joris Gnagnon.

Son retour fait l'objet de rumeurs depuis plusieurs jours et il est confirmé ce lundi 26 août. Transféré l'été dernier à Séville pour un montant de 15 millions, le joueur de 22 ans, originaire de Bondy devrait être prêté au Stade Rennais où il a débuté sa carrière professionnelle en 2016. Il y a quelques jours, l'entraîneur était resté énigmatique à propos de l'arrivée du joueur.