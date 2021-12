Ligue 1 - Julien Stéphan après le large succès de Strasbourg à Nice : "On a fait 30 minutes exceptionnelles"

A la faveur d'un départ canon et d'une fin de match en apothéose, le Racing Club de Strasbourg confirme son étincelante forme du moment en s'imposant largement 3 à 0 ce dimanche à Nice (buts d'Ajorque, de Diallo et de Thomasson). Débrief de ce match avec les déclas, les stats et le résumé audio.

LES DECLAS :

- L'entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan : "On a fait 30 minutes exceptionnelles, les meilleures sans doute depuis le début de la saison, avec un jeu collectif de grande qualité. On s'est dit qu'on avait peut-être raté le coche de ne pas mener avec plus d'écart. On a moins bien utilisé le ballon en deuxième mi-temps. On a bien défendu. On a réussi à être cliniques et opportunistes. C'est une très bonne performance de faire ça à Nice, dans une semaine à trois matchs. C'est bien, ça continue à progresser. Il y a de l'ambition dans le jeu, dans le comportement aussi de l'équipe. Ce sont des bons signaux".

- Le défenseur du Racing Frédéric Guilbert : "On est contents, on est allé chercher une victoire et pas une petite victoire. On a voulu les chercher directement, on a vite mené au score. En deuxième mi-temps, c'était plus compliqué, on a fait le dos rond et attaqué quand il fallait. En ce moment, on enfile les buts, c'est plaisant, on savoure. On sait qu'il y aura des jours moins beaux. Chaque semaine, c'est un nouveau défi et on verra où ça nous mène. On n'est que le Racing Club de Strasbourg, on bosse et quand on aura atteint nos objectifs, on pourra voir ailleurs".

L’ANALYSE DE NOTRE CONSULTANT CLAUDE SPRENG :

L’HOMME DU MATCH :

Beaucoup de Strasbourgeois ont encore livré un grand match sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Celui de Habib Diallo est paradoxal. Au plus fort de la domination strasbourgeoise, il a manqué un duel face au gardien niçois Benitez, puis l’assistance vidéo a logiquement annulé un penalty qu’il pensait avoir provoqué. Un début frustrant donc pour le Sénégalais, avant une fin en apothéose. Alors que le Racing souffrait en deuxième période, il a piqué à deux reprises. Il a d’abord inscrit un but magnifique à la Madjer, en déviant du talon une frappe de Jeanricner Bellegarde (82ème). Puis Habib Diallo a offert sur un plateau le troisième but à Adrien Thomasson (84ème).

LA STAT : 52 ans.

Strasbourg a inscrit 34 buts en 17 matchs de Ligue 1, soit une moyenne de deux par match. Son meilleur total depuis plus de 50 ans et la saison 1969-1970 (source Opta).

