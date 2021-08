Ligue 1 - Julien Stéphan après le revers à Paris : "La décision de valider le premier but est cauchemardesque"

Après la présentation au public du Parc des Princes de Lionel Messi and co, il y a eu un match, un vrai, entre le PSG et le Racing. Rapidement menés 3 à 0 après des buts d’Icardi (3ème), d'Ajorque contre son camp (sur une frappe de Mbappé déviée de la tête par l'avant-centre strasbourgeois) (26ème) et de Draxler (27ème), les Strasbourgeois n’étaient pas loin de sombrer complètement, mais ils ont su réagir en deuxième période. Ils ont continué à jouer et prendre des risques, et ils ont été récompensés grâce à deux beaux buts de la tête de Kevin Gameiro sur un centre d’Adrien Thomasson (53ème) et de Ludovic Ajorque sur un service de Dimitri Liénard (64ème). Malheureusement, le défenseur Alexander Djiku a écopé de deux cartons jaunes, assez sévères, coup sur coup, synonymes d’expulsion et le PSG a enfoncé le clou par Pablo Sarrabia (85ème) pour établir le score final (4-2 pour le PSG).

LES DECLAS :

L'entraîneur du Racing Julien Stéphan : _"_La décision de valider le premier but parisien est cauchemardesque, car ça paraît très très clair qu'il y a hors-jeu ! Cela change trop de choses. Il y a eu beaucoup d'événements contraires, avec un deuxième but sur une frappe contrée et un troisième but qui arrive tout de suite après. Mais je ne peux pas digérer la manière dont on a pris ce troisième but, ça a des conséquences trop fortes sur le match. On a lancé le défi aux joueurs de gagner la seconde période. Ils peuvent être très fiers de ce qu'ils ont fait en secondé période. Ils ont montré beaucoup de ressources, de valeurs, de la qualité aussi dans le jeu. On a mis deux buts très intéressants collectivement et dans la réalisation technique. Après, je n'ai pas compris l'expulsion d'Alex (Djiku). Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas comprises aujourd'hui".

L'analyse (et la colère) de Julien Stéphan Copier

L'attaquant strasbourgeois Kevin Gameiro : "On a un goût amer, avec un peu de frustration. On prend un premier but évitable. On a une très bonne réaction en deuxième mi-temps, on s'est dit qu'il fallait montrer un autre visage. Cette équipe a du cœur. On a encore une équipe très jeune, on va apprendre de ces erreurs pour aborder les prochains matchs avec plus de maturité".

L'amertume de Kevin Gameiro Copier

L’ANALYSE DE NOTRE CONSULTANT CLAUDE SPRENG :

L’HOMME DU MATCH :

Du côté strasbourgeois, la première titularisation strasbourgeoise dela saison pour Kevin Gameiro a été une réussite. Même s’il a été dépossédé du ballon par un tacle sur le deuxième but parisien, l’ex du PSG a commencé à se montrer dangereux en fin de première mi-temps. Puis il a habilement dévié de la tête un centre d’Adrien Thomasson pour le premier but strasbourgeois de la saison. Précieux aussi par ses déviations, son jeu court et son calme, lui qui, en Espagne, a vu d’autres ambiances que celle du Parc.

Sifflé lors de la présentation des équipes par une partie de son propre public, Kylian Mbappé a répondu sur le terrain. Ses accélérations ont fait mal à la défense strasbourgeoise et même s’il n’a pas de but à son compteur (la LFP a fini par accorder son but à Ajorque contre son camp, le grand Ludo ayant malencontreusement dévié de la tête la frappe de l'attaquant parisien), il a offert deux autres réalisations sur un plateau à Julian Draxler et Pablo Sarrabia.

LA STAT : 4.837

C’est le nombre de jours entre le but de Kevin Gameiro ce samedi 14 août au Parc des Princes et sa dernière réalisation avec le Racing en Ligue 1 au Vélodrome le 17 mai 2008.

LE RESUME AUDIO DU MATCH :

https://www\.dailymotion\.com/video/x83f3ic