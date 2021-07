Ligue 1 - Julien Stéphan (entraîneur du Racing Club de Strasbourg) : "Il faut faire fructifier l'héritage"

C'est une nouvelle ère qui s'ouvre au Racing Club de Strasbourg. Après une dernière saison usante sous les ordres de Thierry Laurey, Julien Stéphan impose depuis un mois ses méthodes et le vestiaire strasbourgeois est rapidement tombé sous le charme de son nouveau coach. Le jeune entraîneur de 40 ans est plus apaisé que son prédécesseur, il est davantage axé sur le jeu à l'entraînement. Il entame son aventure au Racing avec ambition, sans pour autant faire table rase du passé.

"Il y a la volonté de faire fructifier tout le travail fait par Thierry (Laurey) pendant cinq ans, par François (Keller) et Jacky Duguépéroux, explique Julien Stéphan. Il faut faire fructifier cet héritage, qui est de très bonne qualité. On va apporter avec le staff toute notre énergie, parce qu'on en a beaucoup, notre motivation. J'ai reçu beaucoup de bienveillance, beaucoup de chaleur et puis il y a de très bonnes vibrations avec ce groupe depuis quatre semaines. C'est un groupe très à l'écoute, qui a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup d'humilité et je sens aussi de l'ambition, une saine ambition.

Le souci des détails au quotidien

Les joueurs partagent désormais petit déjeuner et déjeuner chaque jour d'entraînement. Grégory Dupont, un "consultant performance", qui a travaillé avec l'équipe de France et le Real Madrid, est chargé d'améliorer notamment la préparation physique, la nutrition, le sommeil. Avec ces petits détails, Julien Stéphan veut professionnaliser encore davantage le club et permettre au Racing de franchir un palier en Ligue 1.

"Il y a l'envie de progresser, c'est l'objectif qui m'a été assigné en début de saison, détaille l'ancien coach de Rennes. Bien sûr que c'est primordial de renouveler le bail en Ligue 1. Ensuite, il faut chercher à progresser dans tous les domaines possibles, sur le terrain et en dehors du terrain. Il faut avoir l'organisation la plus professionnelle et la plus adéquate possible pour permettre aux joueurs d'être dans les meilleurs conditions pour s'exprimer ensuite sur le terrain".

Si le président Marc Keller lui a demandé de faire progresser l'équipe, Julien Stéphan refuse lui de fixer un objectif de classement à ses joueurs : "Il n'y a pas d'objectif comptable pour ne pas se mettre de pression inutile et l'effectif n'est pas encore complètement construit. Mais les objectifs de travailler tous les jours à l'entraînement comme si c'était un match, d'être centré en permanence sur le jeu et ce qui nous permet de gagner le week-end, ce sont des objectifs maîtrisables et c'est ça qui est demandé aux joueurs".

Un entraîneur 'tranquille et serein"'

Julien Stéphan dit prendre beaucoup de plaisir au quotidien depuis son arrivée à Strasbourg ("tranquillité et sérénité" prédominent, assure-t-il). Il insuffle donc le vent nouveau voulu par son président, mais le jeune entraîneur sait pertinemment qu'il sera jugé sur les résultats de son équipe. Et les attentes des supporters sont fortes, eux qui ont souffert avec leur équipe maintenue à la dernière journée de Ligue 1 la saison passée. Et comme tous les acteurs du foot français, Julien Stéphan attend avec impatience le retour des fans dans les tribunes de la Meinau.

"Je perçois l'impatience, elle ne me surprend pas, car je sais la ferveur qu'il peut y avoir ici, sourit Julien Stéphan. L'excitation est logique car on a tous vécu une dernière saison particulière et frustrante. Le foot, c'est d'abord un partage d'émotions, on n'a pas pu en partager pendant de trop nombreux mois. Forcément on a envie de redécouvrir ça et de revoir beaucoup de monde au stade. Retrouver les supporters à la Meinau, ça sera à la fois une motivation et une force supplémentaire pour tout le monde. Et j'espère que ça nous permettra d'avoir quelques points supplémentaires en fin de saison".

Après le recrutement prestigieux de l'ancien de la maison, l'attaquant Kevin Gameiro, Julien Stéphan veut encore renforcer son équipe avec deux défenseurs (un central et un latéral à gauche) et un milieu de terrain excentré.

Le Racing jouera deux derniers matchs amicaux ce samedi 31 juillet contre le même adversaire allemand Fribourg samedi au stade de la Meinau, dans le cadre de la journée des supporters. Les Strasbourgeois débuteront leur championnat de Ligue 1, le samedi 8 août face à Angers à la Meinau.