Ligue 1 - Julien Stéphan, l'entraîneur de Strasbourg après le succès contre Metz : "La Meinau était en fusion"

Le Racing Club de Strasbourg a fait exploser de joie ce vendredi le public de la Meinau grâce à une logique et large victoire face au FC Metz (3-0) (but sur penalty de Ludovic Ajorque 6ème et doublé de Habib Diallo face à son ancien club aux 26ème et 40ème minutes).

LES DECLAS :

Gerzino Nyamsi, le défenseur central du Racing, passeur décisif sur le deuxième but strasbourgeois, signé Habib Diallo : "On est très contents de la performance de l'équipe. On a été costauds, on a su concrétiser nos actions. On a été portés par le public, ils nous ont donné de la force pendant tout le match. Je suis content qu'on ait pu les récompenser et en même temps récompenser le travail qu'on fait depuis quelques semaines".

Julien Stéphan, l’entraîneur strasbourgeois : "On a très bien joué en première mi-temps, en étant à la fois très bien organisé, très efficace et très intense également. Il y avait beaucoup de bonnes choses. On a pris l'ascendant, le score de manière assez large. En deuxième mi-temps, on doit être capable de mieux maîtriser les choses, surtout techniquement. Je ne vais pas faire la fine bouche, mais on a eu par moments du déchet, on n'a pas toujours respecté le jeu sur certaines séquences, ce sont aussi des axes de progrès. Il faut être lucide et correct dans l'analyse, mais je vais féliciter les joueurs pour ce résultat. J'ai aussi envie de remercier le public pour cette atmosphère exceptionnelle. La Meinau était en fusion et je suis content que les joueurs et le public aient pu partager un moment comme ça dans un derby".

Julien Stéphan a aussi eu une pensée après le match pour Vauvenargues Kéhi, l'ancien gardien du Racing décédé dans un accident de la circulation au début du mois (le kop lui a également rendu un vibrant hommage et scandé plusieurs fois son nom) : "C'est dramatique pour une jeune de cet âge-là, un papa en plus. Je sais que ça a touché des joueurs dans le groupe, certains le connaissaient personnellement. Le public lui a rendu un très bel hommage. Qu'il repose en paix et que sa famille se reconstruise le mieux possible, même si dans ces moments-là, c'est très difficile".

L'ANALYSE DE NOTRE CONSULTANT CLAUDE SPRENG :

L'HOMME DU MATCH :

Ce derby a marqué la renaissance de Habib Diallo face à son ancien club. L’international sénégalais errait comme une âme en peine en fin de saison dernière. Il a retrouvé ce vendredi ce qui fait sa grande force, l’efficacité dans la surface de réparation. Il a conservé tout son sang-froid à deux reprises sur des services de Gerzino Nyamsi (26ème minute) et de Ludovic Ajorque (40ème minute) pour tromper Alexandre Oukidja. Seul bémol, il est sorti en boitant en deuxième période, victime d'un coup sur le tibia.

LA STAT : 37 ans.

Cela fait 37 ans que le Racing n’avait pas battu aussi largement Metz (4-1 le 21 août 1984 à la Meinau) (si l’on ne prend pas en compte le match perdu sur tapis vert 3 à 0 par Metz en avril 2001, suite à l’affaire du faux passeport du gardien messin Faryd Mondragon).

LE RESUME DU MATCH EN AUDIO :