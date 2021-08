Ligue 1 - Julien Stéphan (Strasbourg) avant le match contre Troyes : "On est à flux tendu"

Le Racing Club de Strasbourg n'a recruté que deux défenseurs pour l'instant, deux jeunes joueurs qui ont encore tout à prouver, Lucas Perrin et le Polonais Karol Fila (il souhaitait aussi faire venir Daniel Congré, qui était en fin de contrat à Montpellier, avant de renoncer, car le joueur était blessé au talon). Et dans le même temps, il a perdu cet été cinq défenseurs et non des moindres. On pense évidemment à Mohamed Simakan, brillant en première partie de saison avant de se blesser et à Frédéric Guilbert qui a beaucoup apporté après son arrivée fin janvier, mais aussi à Stefan Mitrovic, Lionel Carole et Laminé Koné, que des joueurs expérimentés.

Djiku suspendu, Aholou et Sahi blessés

Et pour gâter le tout, le pilier de la défense cette saison Alexander Djiku est suspendu pour la réception de Troyes ce dimanche à la Meinau (3ème journée de Ligue 1), après son carton rouge à Paris (il sera de retour pour le match suivant contre Brest). Le milieu de terrain Jean-Eudes Aholou est également forfait sur blessure (psoas) et Julien Stéphan a aussi indiqué ce vendredi que l'attaquant Moïse Sahi serait absent de longues semaines, après une rechute à la cuisse (ischio-jambiers).

"On est à flux tendu, reconnaît Julien Stéphan. On cherche à se renforcer dans ce secteur, car 80 ou 90% de la défense de l'année dernière est partie. Il faut donc reconstruire avec des joueurs parfois repositionnés à des postes différents de leurs postes d'origine. On fonctionne avec l'existant, mais on va préparer ce match comme il se doit, avec toute l'énergie et la concentration nécessaires pour faire un bon résultat dimanche".

Julien Stéphan explique que son équipe fonctionne à flux tendu Copier

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants strasbourgeois annoncent qu'ils veulent encore renforcer l'arrière garde avec deux arrivées, mais la situation tarde à se décanter. Comme la très grande majorité des clubs de Ligue 1, ils sont à l’affût de la bonne affaire, un joueur très abordable financièrement ou qui arriverait sous forme de prêt. Ils espèrent d'ailleurs faire revenir Frédéric Guibert sous forme de prêt, mais pour l'instant ils se heurtent au refus du club anglais d’Aston Villa.

"Le match contre Paris nous a fait du bien à la tête"

Ce dimanche, le Racing affronte le promu Troyes (à suivre dès 14h30 sur France Bleu Alsace, coup d'envoi à 15h), un duel entre les deux seules équipes à avoir perdu leurs deux premiers matchs de Ligue 1 (chacune ayant déjà joué contre le PSG). Rien de dramatique évidemment pour l’instant, mais les Strasbourgeois seraient bien inspirés d’ouvrir leur compteur points pour ne pas se mettre à douter.

Adrien Thomasson est persuadé que le Racing peut briller cette saison Copier

Malgré les deux défaites inaugurales, le milieu de terrain Adrien Thomasson est d'ailleurs beaucoup plus confiant qu'inquiet : "Il y a des choses à améliorer, on en est conscients, mais je suis confiant, parce que la qualité dans l'équipe est là. De belles choses vont arriver cette saison. Il faut être patients, positifs, il n'y a eu que deux matchs. Il ne faut pas commencer à se mettre le feu entre nous, à se mettre trop de pression et puis ça va le faire. Le match contre Paris nous a fait du bien à la tête, même si on a perdu. On a vu que mentalement on était capables de répondre présent. Il y a beaucoup de signes positifs. Après on sait très bien que, tant qu'il n'y aura pas de victoires, ça sera difficile notamment sur les commentaires et ce qui se dit autour de nous".