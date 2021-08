Ligue 1 - Julien Stéphan (Strasbourg) : "Il y a toujours beaucoup d’humilité quand on débute une saison"

C'est la rentrée des classes ce dimanche 8 août à la Meinau et le Racing Club de Strasbourg espère réussir face à Angers ces débuts en Ligue 1 contrairement aux deux saisons passées. Les deux derniers matchs de préparation – deux victoires contre des clubs de Bundesliga – montrent que les Strasbourgeois sont sur la bonne voie, mais le nouvel entraîneur Julien Stéphan sait bien que le véritable révélateur du niveau de son équipe, c’est la compétition.

Ambition et humilité

"Il faut prendre beaucoup de recul par rapport aux résultats des matchs de préparation, explique le nouveau coach qui se dit serein et tranquille. Ce qui est plus important, c'est de constater une montée en puissance sur le plan physique et aussi sur le plan collectif. Mais là, c'est la compétition qui débute, c'est incomparable avec les matchs de préparation. Ça a permis aux joueurs de prendre un peu plus de confiance, mais il y a toujours beaucoup d’humilité quand on débute une compétition. Une saison c'est long, c'est un parcours du combattant. Il faut beaucoup de résilience, garder beaucoup d'unité quand ça se passe moins bien et garder beaucoup d'humilité lorsqu'on est dans des bonnes périodes, pour traverser tout ça avec le maximum de sérénité".

Le plaisir retrouvé des joueurs

Julien Stéphan prône un jeu exigeant porté vers l'avant, mais qui convient aux joueurs, après une saison passée compliquée, où le maintien en Ligue 1 a été arraché à la dernière journée. "Le plaisir, c'est la notion que voulait instaurer le coach, détaille le défenseur Alexander Djiku. Il fallait se lâcher, prendre du plaisir, retrouver ça. Je pense que tout le monde a retrouvé une certaine confiance en soi et du plaisir collectif. Le coach prône vraiment un jeu offensif et on s'est bien adaptés. Tout le monde adhère à cette philosophie. Tant qu'on marque un but de plus que l'adversaire, ça ne me dérange pas de prendre des buts".

Une équipe encore incomplète

Si le retour au bercail de l’attaquant Kevin Gameiro a constitué le gros coup du mercato, l’équipe reste en chantier (un milieu et deux défenseurs sont encore attendus), mais les Strasbourgeois ont un bon coup à jouer en cette entame de saison. Ils disputeront trois de leurs quatre premiers matchs à domicile, face à des adversaires à leur portée, Angers ce dimanche après-midi, puis Troyes et Brest. Un programme qui pourrait leur permettre de beaucoup mieux commencer que les deux saisons précédentes, mais qui est aussi susceptible de les mettre sous pression, si les débuts venaient à être chaotiques.

La Meinau quasiment pleine dimanche

Pour réaliser une meilleure entame de championnat, les joueurs strasbourgeois peuvent compter sur le retour de leurs fans dans les tribunes de la Meinau. La dernière fois qu'ils ont joué un match de Ligue 1 devant leur public, c’était le 18 octobre 2020 face à Lyon, autant dire une éternité pour les amoureux du Racing.

Pour cette reprise face à Angers, le stade de la Meinau sera plein ou presque, plus de 20.000 spectateurs sont attendus. Il n’y a pas de jauge pour ce match, mais il faut montrer patte blanche à l’entrée, c’est-à-direêtre vacciné ou présenter un test PCR négatif. Ce sont les membres de la Croix Rouge qui contrôleront le pass sanitaire. 150 personnes seront mobilisées et les portes de la Meinau seront ouvertes dès midi ce dimanche pour ne pas créer trop de bouchons aux guichets.

Des abonnés au rendez-vous

Ces nouvelles contraintes n’ont dissuadé qu’une faible partie des supporters de reprendre leur abonnement. Ils étaient plus de 17.000 la saison passée et même si le club n'a pas encore communiqué sur le sujet, le taux de réabonnement pour le grand public serait de 92%.

Les joueurs strasbourgeois comptent évidemment sur la ferveur de leurs fans pour refaire de la Meinau une forteresse. La saison passée, ils avaient perdu 10 matchs sur 19 à domicile, leur pire bilan depuis près de 70 ans.

"On a hâte d’y être parce qu'on va retrouver la compétition et, peut-être encore plus important, le public aussi, avec toutes les émotions que ça peut générer, souligne Julien Stéphan. On est en attente de ça. C’est une grande force. On sait, par tradition ici, que ça a toujours porté les joueurs et le club. Je pense que ce sera de nouveau le cas, et peut-être encore plus, après la période qu’on a traversée. Je sais trop bien que le public peut rapporter beaucoup de points en fin de saison et il faut donc qu’on l’emmène derrière nous."