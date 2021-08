Ligue 1 – Julien Stéphan (Strasbourg) :"On n'a pas eu l'efficacité nécessaire pour remporter cette rencontre"

Au terme d'un mach très animé, le Racing et Troyes n'ont pu se départager (1-1, ouverture du score de Touzghar à la 19ème minute, égalisation de Thomasson à la 77ème minute). Les Strasbourgeois restent derniers de Ligue 1 avec un point, à l'issue de cette troisième journée.

LES DECLAS :

L’entraineur strasbourgeois Julien Stéphan : "Il s'est passé énormément de choses dans ce match, il peut y avoir 2-2 au bout de 12 minutes ! En première période, on s'est créé des situations, on en a concédé également, on était un peu entre deux au niveau du pressing. Notre deuxième mi-temps est complètement maîtrisée avec une intensité folle, dans le jeu, dans les occasions, en étant aussi ultra offensif dans les choix, parce qu'il fallait revenir. On a eu plus que ce qu'on a normalement besoin pour marquer plusieurs buts, mais on n'a pas eu l'efficacité nécessaire pour remporter cette rencontre. Il y a la satisfaction de voir les ressources mentales de l'équipe et la capacité à faire une très grosse deuxième mi-temps, mais aussi le constat qu'on a des prestations différentes d'une mi-temps à l'autre et une intensité différente d'une mi-temps à l'autre."

L'analyse de Julien Stéphan Copier

Le défenseur strasbourgeois Lucas Perrin : "Troyes a bien joué en première mi-temps, c'est plutôt mérité pour eux sur les occasions qu'ils ont eues en première. On a beaucoup poussé en seconde période, le public nous a beaucoup aidé aussi. Malheureusement on n'a pas réussi à marquer ce deuxième but. On a pris un point en deux matchs à domicile, ça n’est pas assez, mais il ne faut pas lâcher. Si on arrive à garder l’état d’esprit de la deuxième mi-temps à chaque fois, il y aura moyen de prendre les trois points contre Brest ".

L'analyse du défenseur du Racing Lucas Perrin Copier

L’ANALYSE DE NOTRE CONSULTANT CLAUDE SPRENG :

L’HOMME DU MATCH :

Si Kevin Gameiro a été dispendieux (trois occasions très franches ratées), Adrien Thomasson a été l’unique buteur strasbourgeois de la soirée, il a été très généreux et intéressant dans son rôle d’électron libre.

Mais l’homme du match strasbourgeois a sans doute été Matz Sels. Le gardien strasbourgeois a certes encaissé un but de Touzghar, mais il a multiplié les parades décisives en première période pour maintenir son équipe à flots. Il a été au chômage technique après la pause, le Racing dominant largement son adversaire.

LA STAT : 32.

Le Racing a réalisé 32 centres pendant ce match (contre 8 aux Troyens), signe de la forte domination strasbourgeoise. Il a aussi tiré 14 fois au but, mais seulement cadré à 4 reprises.