Ligue 1 : juste avant la trêve hivernale, le FC Metz veut, à Dijon, renouer avec le succès

Metz, France

Un 19e et dernier adversaire, avant de souffler un peu. Le FC Metz boucle ce samedi à Dijon la phase aller de son championnat. Contre cet autre mal classé de la Ligue 1, les Grenats aimeraient naturellement renouer avec le succès en Ligue 1. La dernière victoire du promu mosellan remonte au 19 octobre contre le FC Nantes. Depuis cette date, les hommes de Vincent Hognon n'ont pris que 5 points sur 24 possible.

Delaine et Boye suspendus

Pour ce dernier rendez-vous en 2019, le coach grenat sera privé de John Boye et de Thomas Delaine qui sont suspendus. Kévin N'Doram est blessé.

Un arrêté préfectoral pour les supporters du FC Metz

La préfecture de Côte d'Or attend ce samedi au stade Gaston Gérard beaucoup de supporters du FC Metz. Elle a décidé de les encadrer avec un point de rendez-vous unique et l'interdiction aux fans mosellans situés hors parcage visiteurs de porter les couleurs du club à la Croix de Lorraine.

Le DFCO a attendu la 8e journée pour signer sa première victoire en Ligue 1

Après 18 journées de championnat, Dijon compte quatre victoires, dont une signée contre le PSG, cinq nuls et neuf défaites. C'est la pire attaque du championnat avec seulement 12 buts inscrits, dont 3 marqués par l’expérimenté Julio Tavares. La défense dijonnaise est un peu plus performante avec seulement 20 buts encaissées. C'est la 8e défaite du championnat. Le DFCO et son coach Stéphane Jobard ont connu un début de saison très mouvementé et difficile. Dijon a signé son premier succès en Ligue 1, le 28 septembre à Reims.

Le coup d’œil dans le rétro

La dernière fois que Dijon a reçu le FC Metz, il y a presque deux ans, les deux équipes se sont quittés sur un score de parité (1-1). En Ligue 1, au stade Gaston Gérard, on compte seulement deux nuls. En Ligue 2, le FC Metz s'était déjà imposé à 4 reprises à Dijon et en mai 2016, Habib Diallo y a inscrit un doublé.

Dijon FCO - FC Metz, 19e journée de la Ligue 1, ce samedi 21 décembre, coup d'envoi à 20h45.