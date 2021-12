Ligue 1 : juste avant Noël, le FC Metz en quête d'un exploit à Lyon

On remet ça ? La saison dernière, le 17 janvier, le FC Metz frappait un grand coup en s'imposant un a zéro sur la pelouse de l'OL, grâce à un but du Belge Aron Leya Iseka. 11 mois plus tard, les Messins se rendent à nouveau au Groupama Stadium, pour le compte de la 19e journée de la Ligue 1. Objectif : réaliser un nouvel exploit en terres lyonnaises, pour éventuellement sortir de la zone rouge, juste avant la trêve hivernale.

Les hommes de Fred Antonetti, éliminés de la Coupe de France, dimanche dernier par Bergerac, devront cette fois élever leur niveau de jeu. Ils espèrent aussi profiter des déboires sportifs de Lyon (dernière victoire en L1, le 28 novembre).

Sarr et Pajot suspendus

Le staff grenat sera privé à Lyon de deux milieux de terrain, Vincent Pajot et Pape Matar Sarr, qui sont suspendus.

Kévin N'Doram et Matthieu Udol sont toujours blessés.

L'OL déçoit

Après 18 journées de championnat, les hommes du Président Aulas pointent à une décevante treizième place du classement de la Ligue 1. Ils comptent six victoires et six nuls contre cinq défaites.

Les Lyonnais restent sur deux nuls (à Lille et à Bordeaux) et une défaite à la maison contre le Stade de Reims. Le meilleur élément des Gones reste le Brésilien Paqueta, auteur de six buts et de deux passes décisives.

Cette rencontre contre Metz sera marquée par le retour du public au Groupama Stadium. Après les incidents du match contre l'OM, l'enceinte lyonnaise avait été interdite aux supporters lors de la réception du Stade de Reims.

Olympique Lyonnais - FC Metz, 19e journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 21 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine, dès 20h30, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge.