OGC Nice : Dolberg et Claude-Maurice disponibles pour le déplacement à Bordeaux

Touchés par le coronavirus et absents face au PSG, Alexis Claude-Maurice et Kasper Dolberg sont disponibles pour le déplacement à Bordeaux ce dimanche en Ligue 1 (13h). En revanche Stanley Nsoki est "trop court" selon Patrick Vieira pour être du voyage.

La bonne nouvelle est tombée ce vendredi. Kasper Dolberg et Alexis Claude-Maurice ont reçu l'autorisation de la commission Covid de la LFP (Ligue de Football Professionnel) et des médecins de l'OGC Nice pour effectuer le déplacement à Bordeaux dimanche. Les deux joueurs ont contracté le coronavirus la semaine dernière et ont manqué la réception du PSG. Confinés chez eux mais asymptomatiques, ils ont pu s'entretenir physiquement. "Ils ont pu travailler individuellement, ils avaient un protocole à suivre," explique leur entraîneur Patrick Vieira. "Je vais discuter avec eux samedi et on verra comment ils se sentent."

Nsoki toujours pas disponible

Contrairement à Alexis Claude-Maurice, qui n'a pas participé à la séance, Kasper Dolberg a pu s'entraîner avec le groupe ce vendredi et devrait logiquement faire son retour en Gironde pour aider les Aiglons à relever la tête après deux défaites d'affilée. En revanche, le troisième joueur du Gym touché par la Covid-19 manquera encore à l'appel dimanche. Stanley Nsoki est "trop court" pour être du voyage estime Patrick Vieira. C'est décidément un début de saison compliqué pour l'ancien parisien, qui n'a pour l'instant pas effectué la moindre apparition en Ligue 1.

Atal absent un mois, Bambu de retour à Bordeaux ?

Patrick Vieira a également donné des nouvelles des blessés, à l'occasion de cette conférence de presse d'avant-match. Touché à la cuisse contre Paris, Youcef Atal devrait manquer un mois de compétition. Danilo, lui, est toujours en phase de reprise après son entorse du genou. Les nouvelles sont plus rassurantes concernant Hicham Boudaoui et Robson Bambu. Le premier a repris l'entraînement collectif ce vendredi et on l'a même croisé à la sortie de l'entraînement grand sourire aux lèvres. Le second pourrait réintégrer le groupe dès dimanche. Le défenseur brésilien touché à la cuisse contre Lens a effectué la semaine d'entraînements avec le groupe et son entraîneur effectuera un dernier point avec lui samedi avant de prendre une décision.