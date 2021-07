Ligue 1 : Kevin Gameiro de retour au Racing Club de Strasbourg, treize ans après son départ

C'est un peu le retour de l'enfant prodige. Le Racing Club de Strasbourg annonce le grand retour de l'attaquant Kevin Gameiro sur les terres alsaciennes. L'international français de 34 ans, qui a quitté Strasbourg il y a treize ans, vient tout juste de signer pour deux ans avec le Racing. Il était en ce moment libre de tout contrat.

Ce retour dans son club de coeur a été annoncé dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du Racing Club de Strasbourg, où l'on entend l'attaquant raconter son amour pour la capitale alsacienne, avec des images de ses premiers matchs à la Meinau. "Treize ans après, je veux revivre ça, entendre résonner ces cris, ces chants, cette ferveur", explique Kevin Gameiro. "Je veux rendre à ce club tout ce qu'il m'a donné, je suis de retour."

"Le retour d'un enfant du club"

"Strasbourg, c’est ma maison", indique-t-il dans le communiqué du club. "C’est ici que j’ai été formé, que j’ai fait mes premiers pas en professionnel et que j’ai également rencontré ma femme. C’était le moment de revenir." "C’est le retour d’un enfant du club, issu de l’Académie", confie de son côté Marc Keller, le président du Racing. "Il revient à la maison pour y apporter tout le poids de son expérience et d’une carrière exceptionnelle."

Tout un symbole pour celui qui a été formé à Strasbourg, avant de partir à Lorient en 2008 et d'exploser en Ligue 1. Trois ans plus tard, il quitte le club breton pour le PSG, et remporte même le titre de champion de France aux côtés de Zlatan Ibrahimovic en 2013. Kevin Gameiro part ensuite pour la Liga espagnole, où il gagne quatre titre européens en tout.