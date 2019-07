Ligue 1 - Khaled Adenon, l'un des "braqueurs" quitte Amiens et file en Arabie Saoudite

Khaled Adenon, défenseur de l'Amiens SC depuis quatre saisons annonce ce mardi matin sur Twitter son transfert vers le club d'Al-Wedha en Arabie Saoudite. En Picardie depuis 2015, l'international Béninois a connu deux montées et autant de maintiens.

Amiens, France

De la Picardie à l'Arabie Saoudite. D'Amiens à Al-Wedha pour Kaled Adenon. Le défenseur central de l'ASC annonce ce mardi matin sur Twitter son transfert vers le club de première division Saoudienne. Sous contrat jusqu'en 2020 avec Amiens, l'international béninois de 34 ans (58 sélections), laissé libre par le club picard, a signé un contrat de deux ans avec Al-Wehda.

Héros contre Belfort

Acteur majeur des deux montées et même buteur décisif face à Belfort en 2016 pour la montée de National en Ligue 2, Khaled Adenon a vécu une saison très compliquée lors de l'exercice 2018-2019. Barré par Jordan Lefort ou Bakaye Dibassy et moins performant, il n'a disputé que la moitié des matches de son équipe comme titulaire.

Chadrac Akolo arrive en prêt

Par ailleurs, ce mardi matin, l'Amiens SC annonce l'arrivée en prêt pour un an et une option d'achat pour trois ans de l'attaquant Congolais Chadrac Akolo. Il a 24 ans et vient de disputer deux saisons avec Stuttgart en Bundesliga, la première division allemande.