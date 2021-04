Ligue 1 : Kylian Mbappé forfait pour PSG - Lens

Kylian Mbappé sera absent pour le match de la 35e journée de Ligue 1 entre le PSG et Lens. Le meilleur buteur du championnat souffre d'une contracture au mollet droit.

Inquiétude pour Kylian Mbappé. L'attaquant vedette du PSG est indisponible pour le match de la 35e journée de Ligue 1 contre Lens samedi 1er mai. Il souffre d'une contracture au mollet droit.

La période d'indisponibilité de l'actuel meilleur buteur de Ligue 1 est encore inconnue alors que le PSG se déplace mardi 4 mai à Manchester City pour la demi-finale retour de Ligue des champions.

"On espère que ce n'est pas grave et qu'il pourra etre avec nous le plus vite posible", a commenté en conférence de presse l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino.

"Il était très bien physiquement contre Metz mais il a reçu un coup à la fin du match. Cela peut arriver. Ce n'est pas un problème grave mais cela a crée un déséquilibre qui a ammené à ce problème musculaire au mollet", a également analysé le coach parisien.

Pour affronter Lens, le PSG dispose par ailleurs d'un groupe au quasi complet, seulement privé de son défenseur Juan Bernat, blessé de longue date et son troisième gardien Alexandre Letellier.