Ligue 1 : L'AC Ajaccio débutera à Lyon, et finira la saison face à Marseille

Lyon, Lens, Rennes, Lille et Montpellier. Voici les cinq adversaires du début de championnat pour l'ACA.

Au mois d'août, les ours se déplaceront donc trois fois et recevront deux fois. D'abord, les joueurs d'Olivier Pantaloni ouvriront la saison le 7 août à Lyon, avant de recevoir Lens le dimanche suivant pour la première rencontre à F .Coty.

La fin de saison s'annonce difficile, pour l'AC Ajaccio, qui se battra pour se maintenir, rappelons-le.

Des déplacements sur les terrains du Paris Saint-Germain et du RC Lens sont au programme, avant la dernière journée. Face à l'Olympique de Marseille, à domicile.

Le calendrier de Ligue 1 pour l'AC Ajaccio - LFP

"On aura le temps de faire une seconde préparation pour la deuxième partie"

La réaction d'Olivier Pantaloni, l'entraîneur des blanc et rouges :

"C'est une surprise, parce qu'on ne retrouve pas dans l'ordre, dans la deuxième partie de championnat, les équipes que l'on rencontre lors de la première partie de championnat. Et par exemple, Angers, on les joue à la 16e journée et ensuite à la 21e. Après, c'est sûr que l'entame de championnat est assez costaud pour nous. [...] Il va falloir être prêts dès l'entame de championnat. On s'aperçoit aussi que la fin, mai et juin, va être extrêmement compliquée [...]. Il va falloir avoir un maximum de points avant ces journées de championnat pour pouvoir se sauver", anticipe déjà le technicien.

La particularité de cette année où la Coupe du Monde se jouera à l'automne au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre inclus) fait que la Ligue de Football Professionnel a intégré une coupure à ce calendrier, du mois de novembre jusqu'à fin décembre. Ainsi l'année civile se terminera le 28 décembre, avec la 16e journée de Ligue 1, et la réception du SCOA pour l'ACA, pour une reprise le 1er janvier, à Toulouse. "On fêtera le jour de l'an avec nos amis toulousains", s'amuse aussi le coach.

Le calendrier de Ligue 2, qui intéresse le SC Bastia, est attendu également dans la journée.

