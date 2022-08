Ligue 1 : l'AC Ajaccio en quête d'une première victoire

En avant-première de la 4e journée de Ligue 1, les Ajacciens reçoivent Lille ce soir à 21 heures à Timizzolu. Une semaine après leur défaite à Rennes, ils espèrent pour cette deuxième rencontre à domicile remporter un premier succès. L'adversaire, qui compte dans ses rangs l'ancien acéiste Benjamin André, reste pour sa part sur un revers cuisant à la maison, 7-1 face au PSG. L'ACA s'attend donc à une réaction et un match particulièrement difficile. Pour Olivier Pantaloni, l'entraîneur "rouge et blanc", ce match a été préparé avec une attention toute particulière : "On a travaillé de manière classique, on a permis aux joueurs de récupérer (...) Nous nous sommes penchés aussi sur ce qu'on pouvait faire de plus que les semaines précédentes, préparer certaines phases de jeu qui pourraient nous amener à se créer des occasions. L'envie de rachat de Lille ? Le score de 7 à 1 est très lourd, par contre Lille a déployé un jeu très intéressant, qui a mis le PSG en difficulté, il leur manqué la finition. Alors forcément quand on perd aussi lourdement, ça donne très vite envie de se racheter. J'espère qu'on n'en fera pas les frais, ça sera à nous d'exister dans ce match pour leur poser des problèmes. "

Olivier Pantaloni Copier

ACA/ Lille, un match à vivre en direct à partit de 21 heures sur RCFM.