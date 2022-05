Ligue 1 - L'AC Ajaccio veut conserver sa défense et améliorer son attaque

En cette période de début de vacances pour les joueurs et le staff, supporters et observateurs se posent la question du visage qui sera celui de l'AC Ajaccio la saison prochaine. Entre fins de contrats et désirs de prolongations, place aux négociations.

"Quelques recrues, très peu" disait Johan Cavalli à quelques mètres des vestiaires, au soir de la victoire décisive face à Toulouse. Evasif mais tout de même informatif, le directeur sportif de l'ACA ne donnait pas de chiffres, mais on a compris qu'il souhaitait conserver une ossature en très grande partie similaire.

La défense notamment, la meilleure de cette saison en Ligue 2 avec seulement 19 buts encaissés, pourrait ne changer que très peu. "Ce sont nos hommes qui nous ont fait monter", insistait même J. Cavalli.

Quelques joueurs sont cela dit en fin de contrat. Cédric Avinel, patron de la ligne de défense et au club depuis 2017, restait évasif sur la question au moment de faire des photos avec les supporteurs sur la pelouse. Clément Vidal lui a été plus franc sur l'antenne de France Bleu Hérault. Le défenseur central, auteur d'une bonne fin de saison, a non-seulement réaffirmé son désir de rester à Ajaccio, mais aussi glissé que les dirigeants souhaitaient le conserver. Son prêt sans option d'achat par son club de Montpellier arrive à son terme cet été.

Mohamed Youssouf et Gédéon Kalulu, deux latéraux, sont également à terme au 30 juin 2022, dans ce secteur de jeu. Ils partiront libres s'ils ne prolongent pas.

Manque d'efficacité offensive

Le secteur qui semble le plus imposer une amélioration question est celui de l'attaque. Olivier Pantaloni émettait déjà ce souhait après la fête du dimanche d'après. "La saison va être difficile. [...] Il va falloir aussi qu'on soit beaucoup plus efficace sur le plan offensif. On a été "chirurgical" (sic) cette année, on ne se créait pas énormément d'occasions mais on arrivait à les mettre au fond. L'année prochaine, il va falloir être plus entreprenant offensivement et garder nos bases défensives". Aucun nombre de recrues visé n'a été évoqué, mais selon nos informations, l'attaque pourrait être la ligne la plus modifiée à la fin du mercato estival.

Seul joueur offensif a avoir connu la Ligue 1 récemment, Jean-Philippe Krasso est lui aussi prêté par St Etienne. En cas de descente des Verts en Ligue 2 au terme de la saison en cours, le franco-ivoirien de 24 ans aura certainement un dilemme à trancher. El Idrissy, Moussiti-Oko, Courtet et Botué sont tous en contrat jusqu'en juin 2023, Arconte, professionnel seulement depuis juillet 2021, l'est jusqu'en 2025. Reste la question de Bayala, en fin de contrat dans quelques jours.

L'expérience de la Ligue 2 et de l'ACA de ces derniers, alliée à celles de Qazim Laçi et surtout de Mathieu Coutadeur au milieu de terrain (qui rempile automatiquement pour un an supplémentaire, soit jusqu'en 2024), pourraient être gage de cohésion dans cette nouvelle aventure que sera la ligue 1. Sans oublier bien sûr le cas Riad Nouri, en fin de contrat au 30 juin 2022, et qui adorerait découvrir la Ligue 1 avec son club qu'il a lui-même propulsé dans l'élite en marquant deux buts sur les deux derniers matchs. (1-1 à Grenoble, 1-0 contre Toulouse).