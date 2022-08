Ligue 1 : L'ACA à l'assaut de la première division (Lyon-ACA à 21h).

21h00, l'heure du retour des Ours dans le championnat de première division. Première journée et première grosse cylindrée au calendrier, l'Olympique Lyonnais pourrait bien avoir plus de pression sur ses épaules. que l'ACA.

Les ajacciens partent donc pour de nouvelles aventures, après une très belle saison 2021-2022 finie à domicile avec une victoire face à Toulouse, synonyme de deuxième place au classement.

Pour ce premier rendez-vous, ce sont des débuts en fanfare qui sont prévus ce vendredi, avec pour ouverture de la saison un déplacement difficile à Lyon. Une première sortie qu'Olivier Pantaloni souhaite sans complexe de la part de son groupe.

"La pression, on ne doit pas en avoir. On sait que l'on est le vingtième budget de Ligue 1. On doit compenser ça par une force mentale hors du commun qui nous a permis l'année dernière de jouer les premiers rôles et d'accéder. Cette force il va falloir qu'elle soit présente toute la saison", a prévenu indirectement l'entraîneur ajaccien en conférence de presse d'avant-match.

Côté groupe, si une partie des joueurs présents quasi systématiquement sur les feuilles de match l'an passé devra patienter avant de prendre part au jeu (Mickaël Barreto et Chaker Allhadur par exemple ne sont pas convoqués), l'état d'esprit semble bon ainsi que le confirme Thomas Mangani. "On sent que ça vit bien, qu'il y a vraiment de bonnes personnes, avec l'envie de continuer (sur la lancée de la saison passée, ndlr). C'est excitant et en même temps on rentre dans le vif du sujet après une belle préparation.

- Vous vous sentez prêts ?

-Oui, de toute façon, c'est en se mettant dedans que l'on va pouvoir vraiment rentrer dans ce championnat qui est long. Avec la Coupe du Monde au milieu, on sait qu'on devra être réguliers toute la saison. En tout cas, avec autant de belles équipes à jouer, il faut croquer dedans à pleines dents !", estime le milieu de terrain, recrue de l'intersaison.

Le mercato, enfin, n'est pas terminé. Olivier Pantaloni a besoin d'un autre attaquant pour épauler Romain Hamouma, Gaëtant Courtet, Tayrik Arconte et Bevic Moussiti-Oko. De plus, N'Sakala, arrière latéral mis à l'essai durant trois semaines, ne signera finalement pas.