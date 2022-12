Ligue 1 : l'ACA souhaite retrouver sa dynamique et récupérer ses absents

Avec Angers d'abord, à domicile, puis Toulouse, un 1er janvier, sur les bords de la Garonne, la semaine est déjà bien chargée pour une reprise après six semaines de trêve mondiale.

Mais ensuite, l'aventure se poursuit avec un déplacement le 8 janvier à Jura Sud, pour le compte des 32èmes de finale de la Coupe de France. Le Stade de Reims viendra ensuite le 11 du même mois rendre visite aux ajacciens, qui partiront après cela jouer un gros morceau du championnat le 15 janvier sur le rocher de Monaco.

Déjà un rendez-vous important ce mercredi

L'ACA, 18e avec 12 pts, reçoit donc le SCO d'Angers ce mercredi. Bons derniers avec 8 pts, les angevins espèrent venir contrarier les ours dès la reprise du championnat. Les acéistes, eux, entendent bien continuer sur leur dynamique d'avant la Coupe du Monde, et sortir de la zone rouge des quatre relégables. Avec huit points récoltés lors des six derniers matchs pour les blanc et rouges, avec une partie de haute lutte remportée à domicile face à Strasbourg, l'espoir de sortir du bas de tableau est bien présent.

Le SCO d'Angers, la lanterne rouge de cette Ligue 1, reste lui sur 7 défaites de suite et a même changé d'entraîneur il y a peu. De plus, ses internationaux marocains que sont Boufal et Ounahi auront du mal à redescendre de leur nuage, après une Coupe du Monde historique pour la sélection maghrébine, arrivée jusqu'en demi-finale. Mais attention, l'effectif est largement amputé côté ajaccien.

La défense de l'ACA est affaiblie tout comme son attaque. Mickaël Barreto s'est fait une déchirure à la cuisse durant la préparation. Romain Hamouma souffre toujours du mollet. Kévin Spadanuda se plaint d'une contracture et Jean Fiacre Botué d'une élongation. A cette infirmerie pleine s'ajoutent quatre défenseurs sanctionnés pour la règle des trois cartons jaunes en moins de trois mois. Avinel, Gonzalez, Vidal et Koné sont donc suspendus pour cette 16e journée.

Des modifications sont donc à prévoir face à Angers, dans le onze de départ et dans le groupe. Des joueurs de l'effectif en recherche de temps de jeu en auront surement plus dans les semaines à venir. Mais au-delà de faire bonne figure chez soi dès l'entame de la série de 22 matchs qui portera les ajacciens jusqu'au moins de juin, l'attente est aussi sur la continuité des bonnes choses vues jusqu'alors. Youcef Belaïli fera-t-il à nouveau des merveilles dans les défenses adverses ? Vincent Marchetti apportera-t-il toujours autant de volume au milieu de terrain ?

Cet ACA-Angers sera déjà riche en enseignements, mais les ours comptent jouer sans pression inutile. Cela dit, à la maison, avant un calendrier très rythmé, le public attend une victoire pour être vraiment confiant pour l'avenir.