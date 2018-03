Metz, France

Ça devient une (mauvaise) habitude pour les Messins: encaisser cinq buts face au Paris-Saint-Germain. Après s'être incliné 5-1 au match aller, le Fc Metz s'est incliné 5-0 ce samedi 10 mars au Parc des Princes.

Revivez la rencontre entre le Paris-Saint-Germain et le Fc Metz (5-0)

La 11 ème minute de jeu et puis... plus rien

Du début à la fin les Grenats auront souffert dans cette rencontre. Sans doute avaient-ils à l'esprit avant la rencontre la mauvaise série de Metz au Parc des Princes: 22 ans de vaches maigres dans la Capitale, 22 ans sans victoire. Et la série continue donc.

Car même privé de ses stars, Cavani (suspendu) et Neymar (blessé) le PSG reste un rouleau compresseur en Ligue 1. Quand la solution ne passe pas par les attaquants, c'est les défenseurs qui débloquent la situation. A la 5 ème minute de jeu, le latéral parisien Thomas Meunier ouvre le score, pour marquer son quatrième pion de la saison. 1-0 pour Paris.

#PSGFCM - Le but de Thomas Meunier qui ouvre le score pour le PSG : pic.twitter.com/MuJKybyLWI — Causerie de L1 Vidéo (@VideosCDL1) March 10, 2018

Les Messins essayent bien de répliquer, ils sont volontaires, ont des intentions, sont entreprenants...mais pêchent dans le dernier geste. A la 10 ème minute, Nolan Roux combine bien avec son compère Matthieu Dossevi, mais rate la passe pour Milicevic qui aurait été dangereuse. Une minute plus tard, le meilleur passeur du Fc metz cette saison est tout prêt de mettre les deux équipes à égalité, mais sa frappe, déviée, termine sur la barre. Dossevi peut s'en mordre les doigts, car son équipe ne reviendra plus du tout dans la partie.

Nkunku pour Paris, Kawashima pour Metz

Le PSG monopolise alors le ballon. Mais comme le dit le dicton: "Dominer n'est pas gagner". Le jeune milieu de terrain parisien Christopher Nkunku décide alors de prendre les choses en main. Tout feu tout flamme, constamment dangereux, le numéro 24 plante deux buts (20 et 28 ème minute), ce qui porte son total à trois cette saison.

#PSGFCM - Le but de Christopher Nkunku qui fait le break pour Paris : pic.twitter.com/kYQ03WlFx3 — Causerie de L1 Vidéo (@VideosCDL1) March 10, 2018

#PSGFCM - Le deuxième but de Christopher Nkunku qui permet au PSG de mener 3-0 face à Metz : pic.twitter.com/Tt2OEELXVd — Causerie de L1 Vidéo (@VideosCDL1) March 10, 2018

En face il faut compter sur un excellent Eiji Kawashima pour sauver les siens. S'il ne peut rien sur les trois buts encaissés, le portier du Fc Metz multiplie les arrêts. Sans doute l'addition aurait pu être encore plus salée sans les duels remportés par le gardien du but nippon.

Mais les rouages de la machine PSG sont trop bien huilés en Ligue 1

Kylian Mbappé, aligné en pointe de l'attaque du PSG y va aussi de son but. Avec cette réalisation, il rejoint Nolan Roux au classement des buteurs (11 buts).

#PSGFCM - Le but du 4-0 inscrit par Kylian Mbappé : pic.twitter.com/yA7g2D9rOe — Causerie de L1 Vidéo (@VideosCDL1) March 10, 2018

A la fin de la rencontre, alors que le score semble stagner à 4-0, Thiago Silva place sa tête sur corner (82 ème minute). 5-0 c'est le tarif désormais pour le Fc Metz face au PSG.

#PSGFCM - Le but de Thiago Silva qui permet au PSG de mener 5-0 : pic.twitter.com/RooifKnICA — Causerie de L1 Vidéo (@VideosCDL1) March 10, 2018

Il faut toujours se méfier d'une bête blessé et les joueurs de la Capitale le démontrent. Ils se ressaisissent (un peu) après leur élimination en ligue des Champions face au Réal de Madrid. Les Messins, eux, continuent de douter. Après avoir perdu des points contre Guingamp (2-2) et Toulouse (1-1) et cette défaite à Paris, ils reçoivent Nantes à Saint-Symphorien samedi 18 mars (15 heures). Metz, une bête blessée. Les Canaris vont-ils devoir s'en méfier?