Ligue 1 : l'AJ Auxerre accueille le SCO Angers, suivez la 2e journée au stade Abbé-Deschamps

Il va falloir effacer le souvenir de la 1re journée de Ligue 1, cette défaire 4-1 à Lille, et repartir du bon pied. L'AJ Auxerre reçoit Angers dimanche à 15 heures au stade Abbé-Deschamps dans le cadre de la 2e journée. C'est le premier match de la saison à domicile. Jean-Marc Furlan, l'entraîneur des bleus et blancs, en conférence de presse d'avant-match, le reconnaissait, il compte sur les supporters : "ils viennent nous voir à l'entraînement, cela peut nous aider pour les matches à domicile." L'avant match est à suivre sur Facebook et toute la rencontre commentée en direct sur France Bleu Auxerre et sur francebleu.fr.

Suivez AJA / Angers dimanche dès 15 heures sur France Bleu Auxerre

Commentaires : Nicolas Fillon et Lucien Denis.

Le direct du match, minute par minute

