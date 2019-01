Ligue 1 : l'Amiénois Bongani Zungu espère un retour d'ici la fin février

Amiens, France

Très sérieusement blessé au genou le 2 septembre dernier lors du match nul (0-0) de l'Amiens SC à Saint-Étienne, le milieu de terrain Bongani Zungu poursuit sa rééducation après avoir été opéré de sa rupture des ligaments croisés. Joueur cadre, présent depuis la saison dernière, l'international sud-africain se confie à France Bleu Picardie sur ces longs mois de travail et sur sa reprise future.

Le traumatisme de la blessure

"Ce qui a été très dur c'est d'apprendre que j'allais être opéré". Le très souriant Bongani Zungu ne peut s'empêcher une grimace lorsqu'il se rappelle ces semaines qui ont suivi sa blessure. "Sur le terrain, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas". Le milieu de terrain raconte qu'il n'a "pas réussi à dormir" pendant deux semaines qui ont suivi ce match au stade Geoffroy-Guichard.

Retour fin février ?

Et puis Bongani Zungu repart de l'avant, relativise, le club le laisse partir en quelques temps en famille en Afrique du Sud avant de recommencer le travail, les séances de musculation puis la course à pied en solo ou avec l'autre blessé Moussa Konaté. Même si le staff médical de l'ASC n'indique aucune date précise de reprise Zungu lui espère retrouver la ligue 1 fin février pour aider, comme la saison dernière son équipe à se maintenir.

Un élan positif

"La saison est compliquée", constate Bongani Zungu qui assiste à de nombreux matchs. "Il y a eu beaucoup de blessés mais depuis la victoire à Guingamp, il y a un élan positif". Bongani Zungu qui n'a pas manqué d'observer les bonnes performances du trio du milieu de terrain, ses coéquipiers et néanmoins concurrents Thomas Monconduit, Eddy Gnahoré et Alexis Blin. Il s'en félicite et ne s'inquiète pas pour son retour. "J'ai confiance en mes qualités", répond Bongani Zungu. "Je dois travailler dur et être bon à mon retour quand le coach fera appel à moi".