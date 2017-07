Ligue 1 : L'Amiens SC dans la dernière ligne droite !

L'Amiens SC entame ce lundi sa dernière semaine de préparation avant son déplacement à Paris. Les Amiénois ont pour objectif de finaliser leur préparation pour monter en puissance avant de se rendre au parc des princes, samedi.

Les joueurs de l'Amiens SC sont presque prêts ! Ce samedi, c'est le grand saut dans le bain de la Ligue 1. Le staff, le club, l'équipe entament la dernière ligne droite d'une préparation débutée le 26 juin dernier, au stade de la Licorne. Depuis les joueurs sont partis en stage au Touquet, ils ont disputé 7 matchs de préparation et vont maintenant se focaliser sur le déplacement au parc des princes. La semaine sera principalement consacrée à la récupération et à la préparation pour le match (récupération, entrainements, séance vidéo). Les Amiénois ont joué leur dernier match de préparation, à Troyes samedi (défaite 2-1). Les joueurs et l'entraîneur Christophe Pélissier sont attendus devant la presse jeudi, avant de rejoindre Paris. Leur match débutera à 17h au parc des princes.

"S'il vous plait Monsieur l'arbitre, ne donnez pas de coup-franc à la 96ème ... Bourgaud est dans le surface !" pic.twitter.com/fsG1nwiKJb — Amiens SC (@AmiensSC) June 16, 2017

Un bilan mitigé lors des matchs de préparation

Match 1 : Victoire 5-2 contre le Red Star (Koita x2, Labeau, Rabei, Bourgaud)

Match 2 : Défaite 0-1 contre UNFP

Match 3 : Match nul 1-1 contre Charleroi [BEL] (Dompé)

Match 4 : Victoire 3-1 contre Waregem [BEL] (Bourgaud, Koita, Charrier)

Match 5 : Défaite 0-1 contre Nancy

Match 6 : Défaite 0-1 contre Stoke City [ANG]

Match 7 : Défaite 1-2 contre Troyes (Charrier)

L'Amiens SC découvre la Ligue 1

L'Amiens SC va découvrir la Ligue 1 pour la toute première fois de son Histoire. Un défi unique et inédit l'attend. L'objectif du club sera naturellement le maintien. Son calendrier de début de saison est évidemment copieux : un déplacement au parc des princes contre le Paris-Saint-Germain pour débuter, avant d'affronter le SCO d'Angers, l'AS Saint-Etienne et l'OGC Nice.