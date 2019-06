Ligue 1 : l'Amiens SC lance sa campagne d'abonnement

Amiens, France

La campagne d'abonnement au stade de la Licorne est lancée ! Amiens, qui s'apprête à disputer une troisième saison de suite en Ligue 1 ouvre les guichets et son site internet pour tous ceux et celles qui veulent s'offrir une place pour les dix-neufs rencontres à domicile pour cet exercice 2019-2020 qui débutera à partir du 9 août prochain.

Priorité aux fidèles

La campagne de réabonnement débute aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 23 juin. Les abonnés de la saison 2018-2019 ont la priorité, leur place est conservée au même emplacement dans le stade pendant toute cette période. Si vous souhaitez changer de place ou de tribune, le changement est possible uniquement au guichet. Pour un réabonnement, vous devez vous présenter avec votre pass de la saison dernière et une pièce d'identité. Le guichet sera ouvert de 9 heures à 18 heures.

Pour les réabonnements et les abonnements, les achats peuvent s'effectuer soit sur le site internet de l'Amiens SC soit aux guichets de la porte B au stade de la Licorne à partir de ce mardi et jusqu'au 18 juin. La campagne d'abonnement elle se poursuivra jusqu'au 29 juin.

Hausse des tarifs

Amiens a aussi fait évoluer sa grille des tarifs. Ils sont en légère hausse. Par exemple pour un réabonnement dans les tribunes Nord et Sud, derrière les buts, comptez 176 euros en tarif plein. C'est seize euros de plus que lors de la saison précédente. Augmentation également pour les abonnements dans ces deux mêmes tribunes. Le prix d'un abonnement passe de 210 à 231 euros. Les prix pour un nouvel abonnement s'échelonnent de 231 euros derrière un but à 560 euros en catégorie balcon tribune ouest.

La grille tarifaire complète est à retrouver ici.

La saison 2019-2020 débutera le 9 août. le calendrier de l'Amiens SC et des autres formations de Ligue 1 sera connu à partir du 14 juin.