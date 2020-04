Ligue 1 : "l'Amiens SC n'est pas en danger de mort"

"On ne peut pas parler de danger de mort, ce n'est pas vrai". Le vice-président de l'Amiens SC, Luigi Mulazzi se veut rassurant alors que le football Français est plongé dans l'incertitude depuis maintenant plus de deux semaines en raison du confinement qui met le pays au ralenti.

"Il est évident que cela nous met en difficulté mais on avait prévu toute cette organisation à un moment donné et c'est pour cela qu'on a été très très rapides dans la mise en chômage partiel des salariés du club", explique Luigi Mulazzi. Amiens a en effet été parmi les premiers pensionnaires de Ligue 1 à adopter le chômage partiel pour faire face au manque de recettes. Car plus de match dit plus de billetterie ni surtout de droits télévisés pour les clubs.

Canal+, le diffuseur historique du championnat de France a lancé la première offensive en annonçant à la Ligue de football professionnel son intention de ne pas honorer le prochain versement des droits TV de la saison, via une lettre de son président révélée par le quotidien L'Equipe. Le groupe Bein menace de faire de même.

Une gestion "en bon père de famille"

Dans cette tempête, Luigi Mulazzi, qui pense aussi à toutes les entreprises et les prestataires liés au club croit en la solidité financière de l'Amiens SC. A la question "L'ASC, qui fait partie des plus petits budgets de Ligue 1 est-il plus en danger que d'autres ?" le vice-président répond que "ce n'est pas le montant d'un budget qui définit la trésorerie d'un club".

Il y a des gros clubs à gros budgets mais qui ont une petite trésorerie. Nous on a un un petit budget, on a pas une énorme trésorerie mais on a de quoi passer.

"Depuis des années on a essayé de mener et de manager l'Amiens SC en bons père de famille et en essayant de ne pas trop prendre de risques. Un moment ou un autre ce style de comportement paye", poursuit Luigi Mulazzi.

Les dirigeants de l'ASC vont donc tenter de traverser cette crise en limitant les conséquences. Confiné, Luigi Mulazzi vit au rythme des visio-conférences avec son président Bernard Joannin et les autres responsables du foot en France. Ce passionné attend avec impatience le retour au stade.

"Je n'arrive pas trop à m'y faire, lorsque que le foot est là il vous mange de partout mais bon il n'y a pas que le foot dans la vie", glisse Luigi Mulazzi avant de conclure en se projetant, "j'espère que quand tout sera terminé, on arrivera à faire plaisir aux amoureux du foot, aux Amiénois pour leur rendre le sourire."