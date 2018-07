Les joueurs de l'Amiens SC reprennent l'entraînement cette semaine au stade de la Licorne. L'occasion pour le club d'annoncer, ce lundi, les deux premières recrues du mercato estival : le gardien Mathieu Dreyer et l'attaquant Colombien Juàn Otero.

Amiens, France

Elles sont là : les deux premières recrues de l'été à l'Amiens SC ! Les joueurs passent jusqu'à ce mardi soir les tests médicaux d'avant-saison avec donc deux nouveaux visages dans le vestiaire. Mathieu Dreyer, un gardien de but. Appelé à être le numéro 2 de Régis Gurtner. L'Alsacien, passé par Sochaux et Troyes, évoluait à Caen, en Ligue 1 ces deux dernières saisons. L'Amiens SC s'attache aussi les services de Juan Otero, un attaquant Colombien de 23 ans.

Amiens discute avec Khaled Adenon et Gaël Kakuta

Deux absents lors de la reprise, avec les tests médicaux ce lundi : le défenseur Khaled Adenon et le milieu offensif Gael Kakuta. Le club négocie avec ces deux joueurs, déjà à l'ASC la saison dernière. "C'est en bonne voie, je suis confiant" observe Christophe Pélissier, l'entraîneur de l'Amiens SC "En tant qu'entraîneur, on a toujours envie d'avoir un groupe complet à la reprise, mais c'est utopique". Plusieurs joueurs sont de retour de prêt, comme Jordan Lefort. Le défenseur, prêté à Quevilly-Rouen la saison dernière, devrait être conservé à l'Amiens SC. Pas forcément Yannick Mamillone, qui devrait de nouveau être prêté par l'ASC.

D'autres renforts attendus

L'Amiens SC attend encore le renfort d'au moins quatre joueurs pour compléter son effectif. "Economiquement, Amiens n'est pas le club le plus attractif" continue l'entraîneur Amiénois Christophe Pélissier "Il faut attendre que ça se décante un peu". Un latéral droit, amené à pallier le départ d'Issa Cissokho, un milieu défensif, pour compléter le trio Monconduit-Zungu-Bodmer (après le départ de Guy N'Gosso), mais aussi un attaquant "au profil différent" imagine Christophe Pélissier, et enfin un milieu droit (suite aux départs d'Emmanuel Bourgaud et de Serge Gakpé, en fin de contrat), Quentin Cornette étant le seul à ce poste aujourd'hui.