Ligue 1 : l'ancien Bordelais Aurélien Tchouaméni a pris son envol à l'AS Monaco

Ce dimanche face à Monaco (17h), les Girondins retrouveront un Aurélien Tchouaméni en grande forme au Matmut Atlantique. L'ancienne pépite du centre de formation des Marine et Blanc a en effet pris son envol cette saison avec le club de la Principauté. Grand espoir du football français, le milieu de terrain confirme enfin tout son potentiel à 21 ans.

Un potentiel que l'on avait pu apercevoir par bribes pendant un an et demi aux Girondins avant de le voir rejoindre Monaco en janvier 2020. Celui que l'on compare depuis le plus jeune âge à Paul Pogba a pris une nouvelle dimension cette saison après des premiers mois un peu compliqués à l'ASM. Il est devenu un titulaire indiscutable au sein d'une formation toujours en course pour le titre de champion de France. Aurélien Tchouaméni n'y est pas pour rien avec ses deux buts et trois passes décisives en 33 matchs. Il rayonne au milieu de terrain. Toujours aussi juste techniquement, il a pris de l'épaisseur au niveau physique. Il fait tout simplement partie aujourd'hui des meilleurs milieux de terrain de la Ligue 1 et a connu, il y a quelques jours, sa première sélection avec l'équipe de France Espoirs.

Les Girondins peuvent-ils avoir des regrets de l'avoir laissé partir ? Oui et non car son départ pour 18 millions d'euros à Monaco était avant tout un choix financier du club. Comme pour son ami Jules Koundé, il fallait alors à tout prix vendre pour remplir les caisses. En revanche, Bordeaux peut avoir le regret de l'avoir si peu fait jouer à l'époque. Même s'il était encore jeune, il n'a jamais été indiscutable, peut-être à cause de son irrégularité, mais quand vous avez un tel joyau, il faut sûrement insister un peu plus surtout qu'au final, vous risquez de vous y retrouver sur le prix de vente.