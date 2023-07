Ligue 1 : L'ancien Manceau Morgan Sanson prêté à l'OGC Nice pour la saison 2023-2024

Après avoir été formé au Mans, le milieu de terrain a évolué à Montpellier, Marseille, Strasbourg (photo) et Birmingham.

L'ancien Manceau Morgan Sanson devient un Aiglon. Le milieu de terrain est prêté à l'OGC Nice pour la saison 2023-2024 avec option d'achat par l'Aston Villa Football Club, club anglais de Birmingham qui évolue en Premier League.

À 28 ans, l'ancien Sarthois connaît parfaitement la Ligue 1, qu'il a découvert avec le Montpellier Hérault SC, puis pratiqué avec et l'Olympique de Marseille et le RC Strasbourg Alsace. Au total, il a joué 238 matches en Ligue 1 et marqué 36 buts dans le championnat national.