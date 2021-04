VIDEO - Ligue 1 : l'arbitrage de Brest-Lens "reste en travers"

Le Stade Brestois a fait match nul à domicile contre Lens (1-1), ce dimanche après-midi. La deuxième mi-temps a été marquée par un penalty et quatre expulsions, dont celle de l'entraineur lensois, Franck Haise. Son homologue brestois, Olivier Dall'Oglio, critique la prestation des arbitres.

La deuxième période entre Brest et Lens a été particulièrement mouvementée ce dimanche après-midi. Trois joueurs ont été expulsés du terrain, deux lensois (Fortes et Banza) et un brestois (Lucas), et Franck Haise, l'entraineur lensois, a été envoyé en tribune après son exclusion pour des propos qu'il aurait tenu au quatrième arbitre. Le Stade Brestois, qui menait à la pause (Lucas, 37e) s'est fait rejoindre au cours de cette seconde mi-temps.

L'entraineur brestois Olivier Dall'Oglio ne digère pas le penalty accordé au RC Lens qui a conduit à cette égalisation (Kakuta, 72e) : "Je ne vais pas polémiquer, c'est fait, c'est fini ... Mais si on veut trouver des fautes, des légers contacts, effectivement on en trouve. Ca se joue là-dessus aujourd'hui, malheureusement c'est pas sur le sportif. Le lensois s'est écroulé. En même temps c'est une équipe qui joue bien ces coups-là."

Quant aux quatre cartons rouges distribués au total, le coach de Brest ne comprend pas comment le match a été géré par le corps arbitral. "Il n'y avait pas spécialement de tension, pas de grosses altercations. On nous dit de ne pas en parler ... Mais ça reste quand même un peu en travers."