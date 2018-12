Ligue 1 | L'arbitre mayennais Jérôme Brisard dément avoir chambré Diego Carlos

Laval, France

Dans un communiqué de presse transmis à l'AFP, l'arbitre mayennais Jérôme Brisard, licencié au Francs Archers de Laval dément "formellement avoir tenu de tels propos à l'égard du joueur nantais M. Diego Carlos".

Le défenseur central du Football Club de Nantes l'accuse de l'avoir chambré au cours de la rencontre opposant son club à celui de l'AS Saint-Étienne, ce vendredi, pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Jérôme Brisard précise : "si besoin, je me tiens naturellement à disposition des commissions compétentes pour livrer ma version des faits".

À l'issue de la rencontre, Diego Carlos a déclaré sur Canal+ Sport: "après le deuxième but, il est venu rigoler et m'a lancé : 'tu veux quatre minutes de plus pour prendre plus de buts ?' C'est incroyable que des arbitres disent ça. Les arbitres sont là pour gérer, pas pour compliquer les joueurs dans leur tête. Il y a des caméras qui peuvent regarder ça quand il parle".

En janvier, le défenseur nantais Diego Carlos avait été victime d'un tacle de l'arbitre Tony Chapron qui n'a plus arbitré depuis.