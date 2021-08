Ligue 1 : l'arrivée de Lionel Messi à Paris "fait kiffer" l'entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan

Comme la quasi-totalité des acteurs de la Ligue 1, l'entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan ne tarit pas d'éloges sur le sextuple Ballon d'Or qui débarque en Ligue 1. Il voit son arrivée comme une opportunité en or pour le championnat français. "Ça me fait kiffer, sourit-il. C’est l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Pouvoir affronter ce type de joueurs, c’est exceptionnel. Il est là depuis 16, 17 ou 18 ans, sa compétitivité et sa longévité au haut niveau perdurent. C’est un génie qui est capable de faire tourner le match à n’importe quel moment, tout seul. Il a aussi des valeurs collectives et a grandi dans un club avec de fortes valeurs collectives. Pour toutes ces raisons, il représente énormément de choses dans le monde du football. C'est une chance pour la Ligue 1, pour son exposition, pour sa compétitivité".

Julien Stéphan salue l'arrivée de Lionel Messi en Ligue 1

Le bon moment pour espérer un exploit face à Paris ?

S'il sera présenté ce samedi soir au public du Parc des Princes, Lionel Messi ne foulera pas pour autant la pelouse pour affronter le Racing ("C'est sans doute le bon moment pour jouer Paris", avance le gardien strasbourgeois Matz Sels). Neymar et plusieurs Sud-Américains (Marquinhos, Paredes, Di Maria) devraient aussi être absents ou débuter sur le banc de touche.

Le gardien Matz Sels estime que c'est peut-être le bon moment de jouer le PSG

Et même si le Racing a raté son entame de championnat face à Angers, il ne veut pas aller à Paris en victime expiatoire. “C’est clair, on est en position d’ultra-outsider, mais il ne faut pas y aller en victime, je crois qu'il faut bien faire la nuance, soutient Julien Stéphan. Ca va être difficile, peut-être encore plus dans le contexte actuel. On ne doit pas se contenter de défendre tout le match. Il faudra défendre contre Paris c'est sûr, car c’est une équipe très forte, qui a de très grand joueurs et une très grande maîtrise collective. Pour autant, quand on aura le ballon dans les pieds, il faudra être capables de leur poser des problèmes et de s’accorder des moments aussi, où on devra se soulager avec le ballon et faire des choses de manière collective. Le score semble couru d'avance pour tout le monde avec une large victoire de Paris. Bon on va essayer de leur poser quelques problèmes”.

Julien Stéphan ne veut pas que ses joueurs aillent à Paris en victimes

Même si les joueurs et le contexte sont radicalement différents, Julien Stéphan sait comment s'y prendre pour faire chuter Paris. Il y est parvenu à deux reprises, quand il dirigeait Rennes, en championnat et en finale de la coupe de France.

Zéro victoires en 30 matchs de Ligue 1 au Parc des Princes

Le Racing a souvent résisté à Paris ces dernières saisons avant de craquer en fin de match (on se rappelle notamment il y a deux ans du retourné acrobatique exceptionnel de Neymar à l'ultime seconde), alors pourquoi pas tenir jusqu'au bout cette fois et gâcher la fête au Parc des Princes ? Il faudra écrire l'histoire, car les Strasbourgeois n’ont remporté aucun de leurs 30 matches disputés au Parc des Princes en Ligue 1 (un bilan de 7 nuls et 23 défaites).