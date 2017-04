Ligue 1 : l'ASNL cherche à se relancer dans la lutte pour le maintien face à Rennes

Après avoir récolté un point sur 27 possibles, l'AS Nancy Lorraine reçoit Rennes pour la 32e journée de Ligue 1 de football ce samedi. Pour Nancy, il s'agit de se relancer en vue de l'emballage final.

L'AS Nancy Lorraine a une nouvelle chance ce samedi de garder son destin en main. Malgré 8 défaites lors des 9 derniers matchs, l'ASNL reçoit Rennes ce samedi pour la 32e journée de Ligue 1 dans le fauteuil de barragiste, et pas dans celui d'une formation condamnée. Nancy a l'opportunité de se rassurer avant le sprint final du championnat.

Pour cela, il faudra battre une formation rennaise, classée à la onzième place et qui n'a plus grand chose à jouer cette saison. L'ASNL perd Modou Diagne, suspendu pour ce match, mais retrouve Benoît Pedretti, son maître à jouer. Pour Pablo Correa, l'entraîneur nancéien, l'une des clés ce soir sera la capacité de l'équipe à se libérer malgré l'enjeu d'un match capital :

Si Pablo Correa parle d'un match capital mais pas décisif, Benoît Pedretti tente, lui, de ne pas trop insister sur les conséquences de cette rencontre face à Rennes. Il appelle tout le monde au calme alors qu'il reste encore sept matchs à jouer pour se maintenir et que Nancy est 18e à égalité de points avec Lorient :

En début de saison, l'objectif, c'était le maintien. Il est encore largement réalisable [...] Je ne sais pas si on a paniqué mais au moindre accroc, on baisse les bras ou on le paye cash. Et puis c'est tout le monde. On dirait qu'on est cuit, qu'on a dix points de retard, que ce soient certains journalistes ou supporters [...]Des moments forts, on en a eu dans la saison, on a eu une période creuse. Maintenant,il faut tout faire pour s'en sortir."