Ligue 1 : l'ASNL, de nouveau solide, prend un point contre Toulouse (0-0)

L'AS Nancy Lorraine a interrompu sa série de quatre défaites en décrochant le nul à domicile face à Toulouse 0-0 pour la 27e journée de Ligue 1. Nancy repasse devant Dijon et n'est plus barragiste. Mais l'ASNL n'a pas marqué depuis 476 minutes.

L'AS Nancy Lorraine a réagi après une série inquiétante de 4 défaites. Les Nancéiens ont livré un match abouti pour décrocher le point du match nul contre Toulouse (0-0) à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1 de football ce samedi. Si la solidité défensive a été retrouvée, les Nancéiens n'ont pas fait trembler les filets pour la cinquième fois de suite.

Etat d'esprit retrouvé

Au coup d'envoi, Pablo Correa avait décidé d'aligner Cabaco en charnière centrale à la place de Diagne. Diarra avait laissé sa place à Cétout au milieu de terrain et devant, Dia, Puyo et Hadji étaient en charge de mener l'attaque. Assez rapidement, les Nancéiens se signalaient avec à la 20e minute une tête au-dessus d'Issiar Dia. Très peu de temps après, Puyo pensait avoir marqué en reprenant un ballon difficilement capté par le gardien toulousain Alban Lafont. Mais l'arbitre M.Millot estimait à juste titre qu'il y avait faute et refusait l'ouverture du score. Juste avant la pause, Dia, encore lui, coupait de la tête au premier poteau mais sa reprise touchait le montant du gardien toulousain.

Busin a la balle de match

Au retour des vestiaires, le rythme retombait, ce qui permettait aux Toulousains de ressortir le ballon et de tenter quelques frappes de loin. Sans grand danger pour Chernik. Ce sont les Nancéiens qui poussaient avec une frappe non cadrée d'Aït Bennasser sur un corner mal dégagé puis une frappe sur la barre d'Alexis Busin pour ses premières minutes en Ligue 1. Il faudra se contenter du nul qui permet à Nancy de passer devant Dijon et d'avoir désormais cinq points d'avance sur Bastia, 19e et légèrement décroché.

A LIRE AUSSI | La candidature de Jacques Rousselot à la présidence de la FFF ne passe pas chez certains supporters

Le résumé "dans les conditions du direct"

"Content de la performance"

Après les sorties décevantes à Angers et Caen, l'ASNL a montré un autre visage. Ce qui satisfait, l'entraîneur Pablo Correa même s'il aurait préféré évidemment un petit but :