Ligue 1 : l'ASNL en crise après la défaite invraisemblable face à Lorient (2-3)

L'AS Nancy Lorraine a sombré à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1 de football. Les Nancéiens ont mené 2-0 à la pause avant de s'écrouler dans la dernière demi-heure. L'heure est grave et le duo Correa-Rousselot tire le signal d'alarme.

Les spectateurs du stade Marcel Picot vont longtemps se demander comment l'AS Nancy Lorraine a réussi à perdre son duel face à Lorient lors de la 30e journée de Ligue 1. Nancy menait 2-0 à la 66e minute grâce à des buts de Maouassa à la 28e puis Dia à la 42e sur penalty. Tout était clair et l'AS Nancy Lorraine se dirigeait vers un succès salvateur.

Mais le scenario catastrophe s'est produit. Moukandjo a réduit la marque à la 66e, puis grâce à l'aide de la goal-line technology, l'arbitre de la soirée a validé le but sur corner de Lautoa à la 87e. C'est finalement Mvuemba sur un contre à la dernière seconde qui a permis aux Merlus de décrocher les trois points. Les Bretons profitant d'une erreur de Muratori qui loupe son dégagement sur cette action. L'heure est grave avec un huitième match sans victoire et seulement trois points d'avance sur Bastia et Lorient, 19e et 20e.

Pablo Correa a parlé de "manque d'humilité" de ces joueurs, le président de Jacques Rousselot n'a pas hésité à les qualifier de "petits cons" pendant sa conférence de presse.

La conférence de presse de Jacques Rousselot