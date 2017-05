Ligue 1 : l'ASNL joue sa survie sur le terrain de Dijon

Avant dernier acte sur la saison régulière de Ligue 1 : l'ASNL peut encore croire au maintien mais il faudra battre Dijon à l'extérieur pour se retrouver en position de force. Coup d'envoi à 21 heures.

L'AS Nancy Lorraine a encore son destin en main, mais pour combien de temps ? Pour encore être en possession de son avenir, Nancy, 19e de Ligue 1 n'a pas d'autre choix que de s'imposer ce dimanche soir sur la pelouse de Dijon 18e avec un point de plus, à l'occasion de la 37e journée de Ligue 1. Coup d'envoi à 21 heures, soirée spéciale sur France Bleu Lorraine dès 20 heures.

L'AS Nancy Lorraine qui n'a gagné qu'un seul de ses 14 derniers matchs doit donc gagner face à des Dijonnais meilleurs à domicile qu'à l'extérieur mais pas en grande forme non plus. Une défaite nancéienne conjuguée à un nul ou une victoire de Lorient contre Bastia précipiterait l'ASNL en Ligue 2, un an après sa montée.

Une semaine normale

Si à Dijon, on a décidé d'organiser un stage de préparation dans les Vosges de jeudi à samedi, l'AS Nancy Lorraine est restée en forêt de Haye pour une semaine d'entraînement normale. Une façon de ne pas ajouter de pression à la pression. Pas d'éclat de voix, le président nancéien Jacques Rousselot fait dans le positif :

Plutôt que de rester dans le négatif, j'ai dit de relever la tête, qu'il ne fallait pas penser aux conséquences [...] Ce serait dommage de descendre en Ligue 2 mais il ne faut pas qu'ils aient peur, cette peur qui ne permet pas de donner la pleine possibilité physiquement d'aborder un match comme celui-là."

Pour Pablo Correa, le match ne se jouera pas que dans la gestion des émotions. Il faudra d'abord jouer au football, et arrêter d'être menés au score. L'ASNL a concédé 11 fois l'ouverture du score à l'extérieur pour 10 défaites et un match nul.

Repenser à la Ligue 2

Après avoir mis trois saisons pour remonter en Ligue 2, l'ASNL a un pied dans l'ascenseur pour la deuxième division. Une situation qui doit transcender, c'est ce que pense le défenseur Joffrey Cuffaut :

C'est paradoxal mais il faut penser au passé et à la difficulté que l'on a eu à être là aujourd'hui plutôt qu'à l'avenir et aux conséquences de ce match, sinon on va passer au travers."

Passer au travers, l'ASNL l'a déjà fait il y a deux ans dans un match pour la montée à Dijon. Nancy avait coulé dès le début de la rencontre, deux buts encaissés en douze minutes. Une situation à ne surtout pas reproduire ce soir. Nancy qui ne pourra pas compter sur ses deux anciens, Alou Diarra et Benoît Pedretti, tous les deux blessés.

Le groupe nancéien

Chernik, Ndy Assembe, Cuffaut, Cétout, Chrétien, Cabaco, Diagne, Badila, Guidileye, Aït Bennasser, Maouassa, Dia, Puyo, Bassi, Hadji, Dalé, Robic, Mandanne, Koura.