Ligue 1 : l'ASNL, plombée par son entame, s'incline à Angers (1-0)

Auteurs d'une entame de match ratée, les Nancéiens ont perdu à Angers (1-0) pour la 26e journée de Ligue 1. Troisième défaite sans inscrire le moindre but. L'AS Nancy Lorraine est sous pression avant de se rendre à Caen mardi.

L' AS Nancy Lorraine s'est compliquée la tâche à l'occasion de la 26e journée. Les Nancéiens se sont inclinés à Angers, concurrent pour le maintien, grâce à un but de Jonathan Bamba dès la 5e minute de jeu. Avec ce but évitable, l'ASNL s'est compliquée le match mais aussi sûrement la fin de saison.

Battus dès la 5e minute

L'AS Nancy Lorraine voulait se relancer après deux défaites de suite à Lyon et contre Montpellier. Pablo Correa avait décidé de remettre sa défense type (Muratori-Badila-Diagne-Cuffaut) et d'aligner Puyo, qui n'avait plus joué depuis un mois. Les Nancéiens avaient de bonnes intentions, rapidement éclipsées par un but angevin. Sur un centre de Mangani, Ndoye remettait de la tête à Bamba qui trompait Chernik (1-0, 5e).

L'AS Nancy Lorraine ne parvenait pas à réagir et concédait plusieurs occasions en première mi-temps sans que le SCO ne parvienne à se mettre à l'abri. Au retour des vestiaires, l'ASNL retrouvait de la solidité défensive et tentait de se projeter vers l'avant. Mais il fallait attendre l'heure de jeu et la rentrée de Pedretti pour trouver une ASNL séduisante dans le jeu. Puyo avait à deux reprises une balle d'égalisation mais ne parvenait pas à les convertir. Troisième match sans marquer pour Nancy qui redescend à la 17e place avant de se rendre à Caen pour jouer un match en retard de la 21e journée de Ligue 1. Ce sera ce mardi sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Les réactions

Pour Loïc Puyo, la première mi-temps n'était clairement pas à la hauteur :

Les cinq premières minutes sont catastrophiques mais les quarante autres de la première mi-temps ne sont pas d'une grande qualité de notre part. Ca nous a sans doute mis dedans de débuter aussi mal."